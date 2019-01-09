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不是365天！己亥豬年總共只有354天　庚子鼠年有384天

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▲▼春節,過年,春聯,寫春聯,毛筆,習俗,傳統。（圖／記者周宸亘攝）

▲過年示意圖。（圖／記者周宸亘攝）

大陸中心／綜合報導

距離過年越來越接近，也代表著狗年即將結束，即將迎接己亥豬年，然而己亥豬年跟戊戌狗年其實都只有354天，但是再接下來的庚子鼠年則有384天。

根據《新華社》報導，天津市天文學會理事、天文教育專家趙之珩表示，農曆戊戌狗年從2018年2月16日開始，到2019年2月4日結束，共354天，即將到來的農曆己亥豬年從2019年2月5日開始，到2020年1月24日結束，也剛好354天，農曆己亥豬年之後的農曆庚子鼠年因為有一個「閏四月」，這一年共有384天。

趙之珩解釋說，現在世界通用曆法有3種，陽曆、陰曆和陰陽曆，陽曆是按照太陽兩次通過春分點（即兩次「春分」節氣之間）的時間間隔為1年，叫做「回歸年」，週期為365．2422天，這就是目前世界通用的「公曆」。陽曆的長度是平年365天，閏年366天。

▲▼ 過年,拜拜,犯太歲,安太歲,新莊武聖廟,太歲殿,傳統習俗。（圖／記者姜國輝攝）

▲所謂的農曆，其實是陰陽曆。（圖／記者姜國輝攝）

與陽曆不同的是，陰曆是按照月亮圓缺變化週期安排的，每個月平均為29．5306天，1年12個月，有354.3672天，比陽曆的年少11天左右。

為了協調陽曆與陰曆之間的天數，於是產生了陰陽曆，即現行的農曆，採用的方法是「19年7閏」法，即在19個農曆年中加上7個閏年。農曆閏年因為多了個閏月，因此一年有383天至385天，而農曆平年一般有353天至355天。

▲▼ 過年,拜拜,犯太歲,安太歲,新莊武聖廟,太歲殿,傳統習俗。（圖／記者姜國輝攝）

▲2019年2月5日至2020年1月24日，在這段時間出生的小孩都屬豬。（圖／記者姜國輝攝）

趙之珩表示，即將到來的農曆己亥豬年是一個平年，有6個大月（30天）和6個小月（29天），共有354天。

天文專家特別提醒說，正月初一是農曆生肖年的開始，己亥豬年的期間從2019年2月5日至2020年1月24日，在這段時間出生的小孩都屬豬。

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關鍵字：己亥豬年,豬年,過年,庚子鼠年,戊戌狗年

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