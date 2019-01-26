謝龍介化身愛情顧問「脫光光350」　大聲告白「一生只愛佳芬一人」

▲謝龍介在節目中大談脫光光350。（圖／翻攝自Dragon Show youtube）



記者林彥臣／綜合報導

台南市議員謝龍介開了的新節目《Dragon Show》，在節目中化身愛情顧問，帶著布袋戲偶黑白郎君與秘雕，要來解答年輕人的愛情困擾，更在節目中大談「脫光光350」，還告白自己的老婆「一生只愛佳芬一人」。

節目中公布了一則「靠北男友」的PO文，文中提到男友很扯，男友玩手遊

「把我當空氣」，傳line給他一整天都不回，「打電話才會回理我」，平常在佳也一樣，全裸在他面前也無動於衷。

謝龍介回應表示，這不是兩性的問題，男女朋友互相相處要會包容，包容之後要會體諒。

另一位主持人王宜安說，這個女朋友更可憐的是，在他面前脫光光都還沒有理她。謝龍介回說，脫光光350啊，你去左營、玉井，如果去到玉井，那個土雞脫光光350，最近漲價要400。

王宜安說，她脫光光在他面前走來走去，都不理她，一直在打手遊耶。謝龍介說，你脫光光他不理你？王宜安回答，「我脫光光一定有人理我。」

謝龍介說，恐怕這個女朋友要自我檢討了，可能身材有「走鐘」了。

王宜安又說，那你有這樣的情況過嗎？你老婆脫光光在你面前，你沒理他嗎？

謝龍介說，「我老婆不用脫光光我就昏了，我老婆長得妖嬌絕色，秀外慧中，美麗大方，任何男人看到他都受不了」。

靠北男友的第二個問題則詢問指出，某天跟男朋友在生小孩，進行到一半，他姐夫突然敲門說很緊急的事，「男生朋友心情不好突然打來在哭」，他立刻停止一切穿了衣服出去了，「我全裸坐在床上愣了好幾回，默默把衣服穿好走到客廳，如果是你們會生氣嗎？」

謝龍介回應，魚水之歡就是兩情相悅，所以如果在半路上臨陣脫逃，確實事不應該，但是在無奈的情形下，如果這個女朋友看破，應該要趕緊腳底抹火油、外省人吃檸檬「酸啦（溜啦）」。

▲謝龍介在節目中向老婆告白。（圖／翻攝自Dragon Show youtube）



王宜安問，「你有遇過這樣的女朋友嗎？」。謝龍介回答，「我一生只愛佳芬一人」。王宜安大驚，「怎麼樣都套不出來」

謝龍介進一步回答，感情事要互相，感情事兩人之間之互動，問世間（世堅）情為何物，直叫人生死相許，所以情字難講，多少千年以來，多少英雄好漢為情所牽絆，最後為情失江山，多少多情女子最後淒涼的命運，多情者總是命運悲絕，所以情字要用理性看待，不要為了打手機就翻臉，千萬不可，也不要為了一夜之間落跑就翻臉。