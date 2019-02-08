雞腿換駕照也不後悔　在地萬華人推薦「隱藏版」三寶飯

▲萬華人推薦「隱藏版」三寶飯。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑／台北報導

馬路有三寶、雞腿換駕照的人真的超級多，有時真的會硬塞你滿口三寶飯！台北市萬華區有家「隱藏版」燒臘店，份量都不小，快接近用餐時間店內外送電話接不停，師傅的手也沒停過，生意好到讓人羨慕。

▲店內掛著剛烤好的鴨跟叉燒肉。（圖／記者黃彥傑攝）

老萬華人都知道，撇開觀光客最多的西門町，其實真正美食寶地在社區巷弄內，還都是頗有歷史，絕對經得起考驗，其中一間「鳳城燒臘」就是經典代表之一。一進入店內，先看到牆上用手寫的菜單，懷舊復古風情十足，每樣都很想讓人來上一份。加上剛烤好的燒鴨就掛在門口，油亮的酥皮，光看外觀就讓人忍不住吞了好次幾口水。

▲未到用餐時間民眾就開始訂購便當。（圖／記者黃彥傑攝）

老客人都會推薦三寶飯，裡面有油雞、燒鴨跟叉燒三樣。配菜很簡單，只有高麗菜一種蔬菜，雖然是簡單的炒高麗菜，他們總是夾一大把放在客人的盤裡，搭配酸菜絲，在肥美的叉燒肉上頭淋醬，醬汁屬於偏甜口味，卻不膩。鴨肉雖然有骨頭，但是吃起來毫不費力，肉質也不乾澀。至於油雞，香滑油嫩，吃了吮指，且師傅給的份量十足，平民風格品質高級。

▲油雞肉質軟嫩，淋上一層秘製醬汁，順口不油膩又下飯。（圖／記者黃彥傑攝）

不光是三寶飯，油雞雞腿飯也是不少老客人的心頭好，因為油雞肉質軟嫩，雞油的脂肪香氣濃郁，除了淋上一層秘製醬汁，順口不油膩又下飯，再搭配點同樣是師傅秘辛自製的蔥油醬，都會讓人回味再三。