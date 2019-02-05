櫻花妹掛保證！萬華「月老神君」揚名海外 日本單身女必到訪

馬上就要進入寒冷的冬天了，單身的朋友應該很想有個人，在冬天陪伴你一起吃火鍋、圍圍巾、手放口袋裡牽手。提到台北市的月老廟，不少人都會想到大同區迪化街上的「霞海城隍廟」，但萬華區「艋舺龍山寺」的月老神君，也早已揚名海外，還是不少單身日本女子來台必到訪的聖地 。

▲萬華龍山寺內月老廟吸引國內外觀光客前來求姻緣。（圖／記者黃彥傑攝）

原來曾有一名日本妹來到龍山寺，向寺內供奉的月老神君求紅線，返國沒多久馬上脫離單身，讓幸福又充滿感激的她，將這段月老神君的事蹟寫成一本書，引發風潮，很多日本單身女遊客，蜂擁而至，神蹟越來越多，成了日本單身女子來台必訪聖地，據傳藝人舒淇也曾來龍山寺拜過月老神君，難怪再加上白龍王加持，立刻火速閃婚。

而不僅日本，月老神君現在也成為韓國及中國旅遊書、旅遊網站的熟面孔，慕名前來朝聖的遊客根本不輸其他廟宇，大家都是希望藉由月老神君的加持，牽起美好的姻緣。

▲單身女子向月老祈求好姻緣。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

其實月老神君就是月下老人，掌管婚姻大事。相傳每年七夕，七星娘娘會把人世間未婚的成年男女製成名冊。月下老人收到名冊後，按照個性、善惡、興趣與條件抄寫成一本配偶名冊，然後用紅線綁牢男女二人之足，使合適的男女配成一對佳偶。因此名間習俗，若要得到姻緣，在祭拜時一定要向月老求取紅線，繫於手腕或隨身攜帶。

廟方人員表示，無論到哪間廟求月老，只要帶著一顆誠懇的心，想清楚自己想要的另一半的條件，不過分強求，必能得到月老的支持，找到理想的另一半。

▲單身女子到月老廟虔誠祈拜。（圖／記者黃彥傑攝，下同）