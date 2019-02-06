集資刮刮樂！6大學生「3.6萬→100萬」嗨爆：這彩券行幫助過雞米花媽媽

▲大學生看到彩券行幫助弱的新聞，才前來消費。（圖／翻攝google地圖）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市萬華區發樂發投注站日前邀情兒子患有唐氏症的萬華雞米花媽媽，並買下100份的雞米花做愛心，讓6名大學生看到後感動不已，決定集資買1本2000元的刮刮樂做愛心，沒想到竟意外刮中百萬，讓他們開心地又叫又跳。

據發樂發投注站的方姓店員表示，中獎人是6位約20多歲的大學生，這群年輕人一來店裡便說要買一整本2000元刮刮樂「2000萬超級紅包」；由於這6名學生看起來很年輕，也詢問他們是不是一起集資拼大獎，一問之下才知道這群年輕人是看到1月31日發樂發投注站為電影「大三元」造勢做愛心邀請了兒子患有唐氏症的萬華雞米花媽媽，買下100份的雞米花，幫助雞米花媽媽過好年的新聞才前來。

▲6名大學生中獎後，也決定捐部分金額給弱勢團體，圖為示意圖，與本文無關。（示意圖／記者李毓康攝）



「等一下！！」6名大學生起初邊說邊笑地刮刮樂，但其中一名男生突然大喊，讓所有人都上前圍觀，接著馬上興沖沖的跑到櫃台說他們好像是中了100萬，請店員幫他們確認看看；確認後果真是中了100萬，幾個人聽到都開心得又叫又跳，開心的說投注站真的是很有福報，今天來這一趟真是值得，大家回去分配完獎金後，也會效仿投注站的精神，一起捐一部份獎金出來給弱勢團體，盡一點心力回饋社會。

台彩表示，「2000 萬超級紅包」共有3個2000萬、5個200萬加賓士車、300個100萬，統計至5日為止已刮出1個2000萬頭獎、1個200萬加賓士車、41個100萬。