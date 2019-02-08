賓客2選1「紫、白禮服」　新娘下禁令：有人穿白色我會暴氣！

▲新娘是婚禮上的主角。圖為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）



國際中心／綜合報導

婚禮上總有一些沒有明說的潛規則，像是禮物要送什麼，賓客禮服又該如何搭配。澳洲一名新娘去年底就曾為此大動干戈，當她得知賓客想穿著印有花朵的象牙白洋裝出席時，便立刻PO上臉書批評，當時引發熱議，「如果她或其他人穿著白色現身，我會非常憤怒！」

《每日郵報》報導，事實上，國外婚禮長期以來有些不成文的規定，包括賓客不該穿著白色衣物，以免搶了新娘的風采。一名女客人就曾挑選2件洋裝，分別是象牙白與紫色，上頭都印有碎花，她詢問準新娘該挑選哪件。對此，準新娘相當不開心，直說她根本不在乎，不過在她的婚禮上，白色是禁止的，她事後將兩人對話分享至臉書，並寫道「救命」，婚禮上不穿白色難道不是常識嗎？

這名氣憤的新娘繼續表示，「我不認為我必須一一列舉，還是我應該發訊息告知賓客們？」對此，網友看法兩極，有人就力挺新娘，「這樣做是缺少尊重，他們知道傳統上不該這麼做，但他們就是不夠尊重你」、「最重要的是新娘的感受，老實說，選擇白色以外的服裝並不難，這很簡單」。

然而，也有人認為新娘過於小題大做，不必把這種不成文的規定套用在現代婚禮上，「新娘這麼沒安全感幹麻」、「新娘會注意到這個嗎？就像我那天超忙，甚至沒機會吃東西，更不用說檢查與評判每個人的衣服」。

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