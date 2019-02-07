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女大生除夕堅持陪家人！　男友氣到分手：我長子壓力很大

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▲▼圍爐,除夕,吃喝,晚餐,蔬菜。（圖／翻攝自pixabay）

▲女大生過年回高雄和家人圍爐，男友卻怪她沒去拜年。（示意圖／翻攝自pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名女大生在Dcard崩潰PO文說，自己春節難得能回高雄陪家人，卻一直被男友盧要去台中拜年，對方還說「妳以後過年要拜我們家的祖先啊！」嫁過去就是男友家的人了，理應一起拜祖、吃團圓飯。原PO不願自己連回家過年都要被限制便果斷拒絕，想不到換來大年初一遭無預警分手。

原PO表示，自己老家在高雄，男友則是台中人，為了能生活在一起已經妥協搬到台中住，但每年過年仍要被男友追問「要不要在台中過？」她這次則回覆「老實說，我們家就兩個女兒，以後即便結婚我還是會在家裡過年吃團圓飯。」想不到男友竟理智線一秒斷裂。

▲渣男。（圖／Pakutaso）

▲男友覺得女大生應該要到他家過年，反正以後結婚就是他家的人了。非當事者。（示意圖／Pakutaso）

男友立刻攤牌說「我是長子長孫，這樣壓力很大！」之前媽媽聽到原PO家裡只有2個女兒就要他好好考慮了，如今雙方無法達成共識，他只好狠下心來提出分手，讓原PO一臉錯的說，「自己的家人自己陪伴，錯了嗎？」

不少網友也在底下留言抱不平，「我只想問你前男友有事嗎？只是談戀愛的對象而已，就要人家『回』他家過年，這不叫傳統叫自助餐。」「超討厭老年人的傳統觀念帶給孩子，然後又出來嘴別人家的孩子！」「還沒結婚除夕在他家圍爐有事嗎？」「分的好，結婚前就這樣，結婚後只會越來越扯。」

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關鍵字：男女,感情,分手,除夕

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