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女宿床尾貼符咒　半夜驚見「黑色小精靈」打報告

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▲▼入口。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO的宿舍老舊，推開最外面的鐵門，還要走一段路才會真的到宿舍。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導

一名網友透露，就讀大學時期曾聽同學說3xx女宿鬧鬼，有緣認識3xx房間的學生後，不只得知某個床尾貼了一張奇怪的符咒，甚至某次到3xx借住，在半夜還看見奇怪黑影打電腦，隔天問大家卻得到「沒聽到吵雜聲」的答案，雖然內心很毛，但只能以「喝太多看錯」結案，也不敢再去那裡過夜。

PTT網友在《marvel》透露，自己就讀北部某間靠海的國立大學，當時正好遇見颱風，災情嚴重也害開學時間延後，新生基本上都住在比較古老、沒有電梯的一舍，穿過最外面的鐵門，還要走一段路才會真正抵達宿舍入口。

原PO表示，開學前在宿舍的只有提前來的新生，還有因為社團暫住一宿的學生，第一件事情就發生在颱風來的前幾天，這些暫住的學生向樓長抗議，「樓上3XX這幾天半夜都很吵」，沒想到樓長聽到後竟淡淡的回「可是『3XX』目前沒有任何住宿生」，據了解「對方聽到樓長的話後就提前退宿離開了」。

▲▼宿舍。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲3XX房其中一床的床尾竟貼了符咒。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

之後原PO和住在3XX房的學生變熟，某天意外聊到這件事，結果D床的同學很淡定地說，「喔！難怪我床尾那有貼張奇怪的符！」還邀她去觀摩符咒，「但她也沒有提出換房或換床位的需求...」。

那天後也沒有再聽聞奇怪的故事，原PO也忘得差不多，直到下學期末的某天，她在3XX玩的晚了，擔心吵到室友所以留宿3XX，睡在鋪有巧拼的地板上。

半夜時，耳邊傳來「喀答喀答」的聲音，原PO瞇著眼睛往聲音源看，發現有一團黑黑的影子坐在最靠近門的位置，由於近視嚴重又很想睡，僅說一句「OO幹嘛不睡覺，鍵盤小聲點啦」，聽著敲打鍵盤的聲音再次進入夢鄉，隔天詢問其他人「誰半夜起來打電腦？」大家都告訴她「沒人起床，也沒聽見吵雜聲」。

▲▼。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO用簡單圖案還原當時位置。（圖／翻攝自PTT）

原PO聽完後表示，可能是她離桌子比較近，才會被吵醒，「還是誰晚上來借電腦？」不料「OO」竟說「我睡前有把內鎖栓上欸」，她當下心想，明明看不清楚，怎麼會覺得那個黑影就是OO？何況OO的位置在最裡面，最後只能以「喝太多看錯」結案，再也不敢去3XX借住。

看完文章，網友紛紛表示，「應該是女飄想去外面逛街可惜被貼上符咒出不去」、「也想到我大一有類似傳聞，全寢還幫阿飄取了個名字叫瑪莉」、「校友推～聽說女一很多故事，可惜我男生」、也有人歪樓，「藍色小精靈：甘，妳才別吵啦」、「是小精靈在幫忙打期末報告」、「小精靈：真的很血汗，幫打報告還被嫌吵」。

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