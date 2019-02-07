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買到黑青維尼！　媽媽看「大大帽T」崩潰：賣家堅持是黃色

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▲▼買到黑青維尼熊。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲網購維尼帽T沒想到...。（圖／翻攝自爆怨公社）

生活中心／綜合報導

網路購物難避免遇到照片和實體有色差的情形，但這種狀況你能接受嗎？一名媽媽在《爆怨公社》表示，和賣家買了一件小熊維尼帽T，但送來的衣服除了底色從鮮黃變咖啡色，連眉毛都被耳朵遮住，沒特別掀起來還看不見，不過賣家堅持「這是黃的」，讓她相當傻眼「喜歡維尼的媽媽很崩潰」。

原PO在《爆怨公社》貼出與賣家的對話，圖裡她先表示「顏色差太多了吧？」賣家回覆，沒有寄錯，只是廠商每批的衣服都有些微色差，又是先開放預購，「所以沒發現廠商每批來顏色都有差異。」原PO又說，「但是這根本...不是維尼的顏色。」賣家則說，「廠商這款是做黃和粉兩色，廠商來的黃是這款」。

▲▼買到黑青維尼熊。（圖／翻攝自爆怨公社、we bare bears臉書）

▲跟大大有87分像，眉毛藏在耳朵下面。（圖／翻攝自爆怨公社、we bare bears臉書）

▲▼買到黑青維尼熊。（圖／翻攝自爆怨公社）

對比原PO放出的賣家圖和實際圖，原本的維尼熊底色是鮮黃，招牌的八字眉也有出現在衣服上，可是實際收到的衣服卻是咖啡色，甚至眉毛被耳朵遮住，比起小熊維尼，更像是《熊熊遇見你（We Bare Bears）》的大大。

看完貼文，網友表示，「這維尼瞬間變泰迪吧？！連公司都不一樣了」、「說不定下水就變維尼了...應該...」、「圖片只能僅供參考」、「維尼剛度假回來，曬了很多太陽」、「來，想像一下，他是瑪莎」、「買維尼送大大」。

▲▼買到黑青維尼熊。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼原PO放出和賣家對話。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼買到黑青維尼熊。（圖／翻攝自爆怨公社）

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