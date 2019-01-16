3歲兒狂講「媽媽會生菜花」　母說破嘴：上天派你來收拾我？

▲青花菜具有豐富的營養如beta胡蘿蔔素、葉黃素、維生素A、維生素C。（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

弟弟，這「青花菜」誤會大了！一名媽媽叮嚀3歲兒子綠色花椰菜「是生的還不能吃」，結果兒子就到處亂講話，讓她直呼「是不是上天派你來收拾我的」。有網友說「3歲後的小孩很可怕，知道或聽的的事情，都會昭告天下」，讓媽媽回「學到教訓了」。其實青花菜含有豐富的營養成分，其抗氧化能力近來也被作為抗癌研究題材。

「他奶奶的」，媽媽15日在「爆怨公社」臉書社團說，兒子「到處跟別人說『我媽媽會生菜花』。你知道這裡頭有多少的天差地遠嗎？我要花多少時間，多少心力去解釋嗎？」

▼青花菜的花青素具保健成分，只要簡單熱水川燙無須調味，就可品嚐淡淡的甜味與滿滿的營養。（圖／達志／示意圖）



對此，有網友建議「下次和他說花椰菜還沒煮熟，所以不能吃」；原PO回「對呀！應該這樣解釋」。有人笑說，「因為兒子說的可信度更高啊！（誤會大了）」；原PO回「整個抹黑到一個不行」。一名網友安慰，「妳只能告訴自己。。妳生的妳生的」；原PO無奈「好吧。。。。認了。」

也有人好奇，「以後你家好幾年不會吃花椰菜了」；原PO直呼「噩夢啊」。由於網友留言十分熱烈，也讓媽媽說「為什麼大家那麼high？有考慮到媽媽說破嘴的心情嗎？」

據了解，由於青花菜富含維生素A、C，另有鈣質、膳食纖維、鐵質等多樣化營養成分和抗氧化能力；加上花青素具保健成分，只要簡單熱水川燙無須調味，就可品嚐青花菜淡淡的甜味與滿滿的營養。