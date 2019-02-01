婆婆疼爆！她「征服夫家萬人疼」小叔：這房間有嗎？　網友全都想嫁了

▲原PO的夫家每個人都很照顧她。（圖／翻攝爆廢公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

婆媳問題自古以來爭吵不斷，也是千古難解之謎，少有婆婆可以把媳婦當親生女兒疼愛。一名女網友分享了她的老公、公婆及小叔整家人都非常疼愛她的對話截圖，直言「完全嫁對家庭」，幸福的對話也讓網友全都羨慕到爆。

該名女網友在臉書社團「爆廢公社」PO出對話截圖，可以看見她的婆婆打算直接送一件知名品牌的防風衣給她；公公則準備好消夜，打算犒賞辛苦工作的原PO；老公則要她去逛街，逛完再回家「耍廢」，根本集萬千寵愛於一身。

▲網友看完原PO的待遇，都想直接嫁入這個家庭。（圖／翻攝爆廢公社）



但是，最厲害的莫過於原PO的小叔，他先傳了一隻可愛的小小兵大娃娃問原PO說「這房間有嗎？」，當原PO回「沒有時」，立刻回應「你要有了」，1秒撩到不少網友的內心，幸福的待遇瞬間被讚爆。

網友看完紛紛留言，「哇塞 第一次看到閃文那麼羨慕的」、「別人嫁入的家庭永遠不會讓我失望」、「 閃文看多了 第一次看到閃公公跟閃小叔的」、「別人的夫家從來不會讓我失望」、「女人真的很辛苦，男人娶了一個人，女人卻嫁了一整個家。樓主真的上輩子一定拯救世界」，也有許多女網友想嫁，「小叔結婚了沒」、「還有個小叔吧 我想應征當你們家媳婦」、「還缺媳婦嗎」。