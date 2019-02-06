影／初二回娘家太陽露臉全台溫暖　南部日夜溫差大高溫30度洋蔥式穿搭最優

記者崔至雲／台北報導

今（6日）大年初二全台「是看的到陽光的天氣」。中央氣象局預報員陳建安表示，今、明兩天全台天氣為多雲到晴，宜蘭、花蓮和台東有局部短暫雨，範圍不大。這一波回暖風力變弱，金門、馬祖、西半部地區清晨會起濃霧，馬祖上午7點45分發布濃霧特報，提醒前往馬祖及馬祖本地的居民多留意。

▲初二全台回暖，日夜溫差大，中午南部高溫上看３０度。（圖／記者湯興漢攝）

▲全台各地好天氣，宜花東有短暫雨的可能。（圖／中央氣象局）



預報員陳建安指出，今明大多為多雲到晴的，相當適合出遊，僅東半部有短暫雨，氣溫方面，清晨各地低溫約15至20度，白天高溫將比昨天高2、3度左右，中南部地區甚至可達28至30度，建議外出採取洋蔥式穿法。另外，因風力弱，金馬地區及西半部清晨有霧，行車注意安全。

預報員陳建安說，好天氣將持續2天，初四有一波東北季風影響台灣地區，一路影響到初七，屆時北部、東北部降雨機率提高，而基隆北海岸、中南部地區還是會有太陽，降溫以北台灣最明顯，高溫將落在16至19度左右。

▲初二和初三好天氣，適合出遊。（圖／記者屠惠剛攝）

中央氣象局副局長鄭明典上午在臉書po文，提到今天台灣東南側有一條很明顯的雲帶，這不特別，仔細看風場，海峽中部明顯的無風區，北邊南風，南邊北風，風由無風區往外擴，往外擴的風場還南北繞過台灣，在東南部相遇，這就少見。

鄭明典說，海峽中部這種外擴的風場，是中尺度很純的「輻散」風場，表示有個小高壓中心就在那裏，輻散風場通常會帶來晴天，低海拔山區就會有下沉而來的好空氣，好空氣也有機會沖淡地面的空氣汙染，假期間我們歡迎輻散風場。





▲鄭明典表示，海峽中部的風場，會帶來晴天，好空氣也有機會沖淡地面的空氣汙染。（圖／翻攝鄭明典臉書）