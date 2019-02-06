邀台商「回娘家」投資　陸委會推一條鞭服務

▲政府鼓勵企業回台投資。圖為台積公司2018年1月26日在南部科學工業園區舉行晶圓18廠第1期動土典禮。（圖／記者林悅翻攝）

記者陳政錄／台北報導

為協助台商因應美中貿易衝突，鼓勵大陸台商回台投資，大陸委員會表示，行政院核定 之「歡迎台商回台投資行動方案」於本(108)年 1 月 1 日起實施 3 年，陸委會將積極協助宣導並配合辦理相關工作。

陸委會指出，針對台商關切的土地、水、電、人力、稅務與資金等問題，目前正由各部會共同推動措施，,包括滿足用地需求、充裕產業人力、協助快 速融資、穩定供應水電,以及提供稅務專屬服務等。

▲總統蔡英文出席2017年大陸台商春節聯誼活動，鼓勵台商回台投資。（圖／總統府提供）

陸委會強調，為進一步協助台商，相關行動方案由「投資台灣事務所」擔任窗口(服務專線:02-2311-2031)，提供台商回台 投資客製化單一窗口一條鞭服務，縮短行政流程、加速廠商落地生根。

陸委會表示，若台商有企業內部調動，或引進陸籍專業人才之額外需求，本會將會商經濟部、內政部移 民署、勞動部等相關機關積極提供協助。

另對於台商回台投資相關稅務疑義，陸委會指出，財政部已於本年1月31日發布解釋令，釐清匯回海外資金不用課徵所得稅的態樣，以利台商有所遵循；國稅局也成立專責小組提供個案諮商，希望藉此消除外界誤解及疑慮。

▲全國商總日前舉辦「愛鄉愛土、拚經濟」首場企業投資台灣會議，開拔高雄拚招商。（圖／記者宋德威攝）

同時，為讓台商瞭解財政部之 稅務服務，並注意大陸自今年起實施個人所得稅新制的相關風險，陸委會已於官網設立專區，方便台商查詢。

陸委會指出，有關「歡迎台商回台投資行動方案」及台商稅務問題的更多資訊，歡迎至大陸委員會全球資訊網／快捷服務的「台商回台投資稅務專區」查詢。