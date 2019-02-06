　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

邀台商「回娘家」投資　陸委會推一條鞭服務

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台積公司2018年1月26日在南部科學工業園區舉行晶圓18廠第1期動土典禮，張忠謀董事長親臨主持，未料廠房工地發生工安事件，引起外界關注。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲政府鼓勵企業回台投資。圖為台積公司2018年1月26日在南部科學工業園區舉行晶圓18廠第1期動土典禮。（圖／記者林悅翻攝）

記者陳政錄／台北報導

為協助台商因應美中貿易衝突，鼓勵大陸台商回台投資，大陸委員會表示，行政院核定 之「歡迎台商回台投資行動方案」於本(108)年 1 月 1 日起實施 3 年，陸委會將積極協助宣導並配合辦理相關工作。

陸委會指出，針對台商關切的土地、水、電、人力、稅務與資金等問題，目前正由各部會共同推動措施，,包括滿足用地需求、充裕產業人力、協助快 速融資、穩定供應水電,以及提供稅務專屬服務等。

總統蔡英文出席2017大陸台商春節聯誼活動。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文出席2017年大陸台商春節聯誼活動，鼓勵台商回台投資。（圖／總統府提供）

陸委會強調，為進一步協助台商，相關行動方案由「投資台灣事務所」擔任窗口(服務專線:02-2311-2031)，提供台商回台 投資客製化單一窗口一條鞭服務，縮短行政流程、加速廠商落地生根。

陸委會表示，若台商有企業內部調動，或引進陸籍專業人才之額外需求，本會將會商經濟部、內政部移 民署、勞動部等相關機關積極提供協助。

另對於台商回台投資相關稅務疑義，陸委會指出，財政部已於本年1月31日發布解釋令，釐清匯回海外資金不用課徵所得稅的態樣，以利台商有所遵循；國稅局也成立專責小組提供個案諮商，希望藉此消除外界誤解及疑慮。

▲▼全國商總「愛鄉愛土、拚經濟」首場企業投資台灣會議開拔高雄拚招商，465位多企業主預估帶入1000億元投資與5萬個工作機會。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲全國商總日前舉辦「愛鄉愛土、拚經濟」首場企業投資台灣會議，開拔高雄拚招商。（圖／記者宋德威攝）

同時，為讓台商瞭解財政部之 稅務服務，並注意大陸自今年起實施個人所得稅新制的相關風險，陸委會已於官網設立專區，方便台商查詢。

陸委會指出，有關「歡迎台商回台投資行動方案」及台商稅務問題的更多資訊，歡迎至大陸委員會全球資訊網／快捷服務的「台商回台投資稅務專區」查詢。

ET快訊
初二拜月老好時機！6大禁忌藏恐怖詛咒「斷良緣」
奈良鹿攻擊人史上最嚴重！「今年飆破200傷」8人骨折重傷

關鍵字：陸委會,台商,回娘家,投資台灣

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海新興醫藥原料汙染　1.2萬「免疫球蛋白注射劑」驗出愛滋抗體

華聞快遞／春節期間廣東省展開3000多項文化旅遊特色活動

邀台商「回娘家」投資　陸委會推一條鞭服務

快閃南京「一個不算攻略的攻略」　走這條路樣樣都玩得到

共享化妝間供高檔品牌補妝　眼影、口紅共用遭質疑衛生

孟晚舟案掀波　陸駐加使節發聲：盼中加關係回正軌

兩岸春節大不同　陸異地夫妻「輪班回娘家」

影／全球「11.73億人」同步觀賞　2019央視春晚收視再破紀錄　

金廈跨海對放煙火！金門有「錦冠瀑」廈門有「彩虹橋」

影／安倍拍影片「秀中文」拜年　陸媒：傳遞3個非同尋常訊號

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香　「剩一步摔倒」趴地讓給六連霸主！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

黑汪汪偷喝人類水杯遭抓包！　眼睛亂飄「裝沒事」！媽：沒水準

新竹氣爆人孔蓋炸裂畫面曝光　2X2公尺坑洞...1騎士摔飛

淡水天元宮三色櫻滿開　春節最美賞櫻地！粉色天空超夢幻

上海新興醫藥原料汙染　1.2萬「免疫球蛋白注射劑」驗出愛滋抗體

華聞快遞／春節期間廣東省展開3000多項文化旅遊特色活動

邀台商「回娘家」投資　陸委會推一條鞭服務

快閃南京「一個不算攻略的攻略」　走這條路樣樣都玩得到

共享化妝間供高檔品牌補妝　眼影、口紅共用遭質疑衛生

孟晚舟案掀波　陸駐加使節發聲：盼中加關係回正軌

兩岸春節大不同　陸異地夫妻「輪班回娘家」

影／全球「11.73億人」同步觀賞　2019央視春晚收視再破紀錄　

金廈跨海對放煙火！金門有「錦冠瀑」廈門有「彩虹橋」

影／安倍拍影片「秀中文」拜年　陸媒：傳遞3個非同尋常訊號

在家做拔絲甜點超easy　但少了這個步驟就少一味！

柯文哲、韓國瑜「民間型」從政者崛起　學者認為認為此人很尷尬

「21歲男大生」遭酒駕撞死！永遠缺席團圓飯...阿姨崩潰：請儘速立法

進擊的素人！林義豐「虧雞」闖台南　藍綠也驚驚

己亥年生肖運勢前三！龍迎帝王星、狗人氣飛揚

看絕美月牙灣海岸線、地上星河！台東必去5間景觀餐廳

當年聊跑趴，現在聊當爸媽！　《大學生》人夫人妻總盤點

技術挑戰賽名單出爐　唐西奇領銜發起挑戰

獨／甜美系女警哄哭哭小童　「3星拱月」仍吃鱉「不買帳」　　　

屋主泡咖啡招待還「秀24萬元金塊」　女清潔工隔天闖屋竊走

從影來最大尺度！　劉詩詩「濕身」激吻彭于晏

大陸熱門新聞

兩岸春節　陸異地夫妻輪班回娘家

陸駐加使節　盼中加關係回正軌

11.73億人收看　央視春晚破..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

講桌上活春宮！教授站著撞擊學生

13歲目睹媽被打死　除夕殺光仇..

安倍中文拜年　陸媒：傳遞3訊號

女友私生活亂長菜花　電競選手嚇..

金廈對放煙火！「錦冠瀑」對上「..

支付寶紅包活動大送5億元人民幣

快閃南京　走這條路樣樣都玩得到

習近平向台灣民眾拜年！

老婆新婚照片P過頭　新郎嚇歪

雄三飛大陸怎攔　李杰：怕打不準

更多熱門

相關新聞

初二暖陽　日夜溫差大南部達30度

今（6日）大年初二全台「是看的到陽光的天氣」。中央氣象局預報員陳建安表示，今、明兩天全台天氣為多雲到晴，宜蘭、花蓮和台東有局部短暫雨，範圍不大。這一波回暖風力變弱，金門、馬祖、西半部地區清晨會起濃霧，馬祖上午7點45分發布濃霧特報，提醒前往馬祖及馬祖本地的居民多留意。

共軍發「戰機繞台」影片　陸委會回應了

國台辦批民進黨操弄豬瘟！陸委會反擊

湖南H9N2病例　陸委會發旅遊警示

台旅行團上海遭衝撞　陸委會：盡力協助！

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！

初二要伺候大姑一家！老公：我們出國

女詭病纏身淚崩　求醫10年找到病因

館長反擊艾瑪：照你話講你告我？

港媳來台過年焦慮崩潰！老公霸氣挺「這不是老婆應該做」

公婆超變態霸凌逼生男！媳忍3年爆發

新春第一炮　1500隻雞被嚇死

在利菁家圍爐！孫生「感動到想哭」：這是我一生追求

周揚青號召捐款…網酸：那妳呢　羅志祥1句話霸氣護愛

他連刮8張2000元虧爆！下張中100萬回家卻哭了

沒安全感體質！曖昧男傳「好友關係」暖翻

初二三大禁忌！拜拜犯大忌象徵凶兆

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

3命理師認證！豬年2生肖是財運、戀愛運雙料王

揭密「漢堡盒裂縫」用法！單手吃完整個套餐

更多

最夯影音

更多

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面