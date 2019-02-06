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大年初二回娘家禁忌　小心「6大項」以免噩運纏身一整年

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▲紅包，開工，經濟，紅利，年終，獎金。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲很多人都不知道原來初二也有不少禁忌。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

生活中心／綜合報導

台灣傳統的過年習俗中，初二是已婚女性要帶著丈夫和孩子「回娘家」拜年的日子，這一天也被稱為「迎婿日」，然而，一定很多人不知道原來初二也有不少禁忌，假如犯忌，有可能這一整年都會噩運纏身。

若這些傳統禁忌都能遵守，就可以遠離災禍、平安開運，一整年都順順利利的。大年初二的禁忌例如以下：

禁忌一：「忌伴手禮單數」

女兒回娘家通常都會帶著伴手禮，表示孝敬之意，但這伴手禮「必須是雙數」，由於傳統的說法，認為單數不吉利，所以帶回娘家的禮物必須成雙。

禁忌二：「忌洗衣」

傳說中大年初一、初二這兩天是水神的生日，因此盡量不要洗衣服。

禁忌三：「忌午睡」

回娘家時不可以在白天睡懶覺，否則一整年都會懶惰，其中也有另一個含義是，過年期間會有很多客人到家裡拜年，如果女兒在睡午覺的話很失禮。

禁忌四：「忌掃地、倒汙水或垃圾」

女兒回娘家盡量不要從事打掃等掃除工作，因為這樣容易把家中的財氣掃掉。

禁忌五：「忌晚歸」

以早去早回為原則，且與娘家吃飯必須在中午舉行，並在天黑以前結束，女兒禁忌留到天黑，以防給娘家帶來壞運。

禁忌六：「忌討債」

不論是討債或是被要債，在這一整年都會很倒楣，因此忌諱向人討債。

年夜飯,團圓菜,團圓飯（圖／資料照）

▲出嫁的女兒除夕、初一都不能回娘家。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

另外，出嫁的女兒在除夕、初一都不能回娘家，否則會為娘家招來噩運，因此回娘家要到初二才最恰當，回娘家主要是要讓女方父母知道女兒在婆家過得好不好，並勉勵回門的女兒與女婿在新的一年更加努力、勤儉持家。

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關鍵字：過年,大年初二,回娘家,禁忌

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