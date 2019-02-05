初二全台高溫24度↑、金門馬祖易起霧　初六起北台灣轉涼

▲初二全台高溫可來到24度以上。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡玟君／台北報導

明（6）日大年初二，中央氣象局表示，初二全台天氣各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區還有一些短暫雨；氣溫方面，清晨各地低溫約15至20度間，全台明天各地高溫都可來到24度以上，中南部地區甚至可達28至30度。從5日深夜至6日清晨，西半部部分地區及金門、馬祖容易起霧，有時能見度會較差，提醒交通往返多注意路況，注意安全。

▲中南部需注意空氣品質。（圖／記者季相儒攝）

在空氣品質方面，6日環境場由北風轉為偏東南風，西半部地區位於背風面，擴散條件將轉差；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級，竹苗空品區傍晚起有背風渦旋生成，污染累積可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南及高屏空品區位於下風處，擴散條件較差為「橘色提醒」等級，局部地區短時間可能達紅色警示等級；馬祖及金門仍受中國東南沿海污染影響為「橘色提醒」等級。

▲初二適合出門走春。（圖／記者林敬旻攝）

未來一周天氣方面，大年初三（7日）台灣附近為弱風環境，水氣也不多，各地大多是多雲到晴的天氣，只有在東半部地區有小範圍降雨；從大年初六、初七（10日、11日），受到東北季風影響，北台灣再度轉涼，中南部及花東早晚亦涼；北部及東半部地區有斷斷續續的降雨，中南部地區受影響較小，為多雲的天氣。12日東北季風減弱，清晨仍涼，白天氣溫逐漸回升；東半部地區仍有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴的天氣。

13日東北季風仍偏弱，各地天氣大致舒適至溫暖，日夜溫差大，東半部地區仍有局部短暫雨，西半部地區為多雲到晴；14日、15日再有一波東北季風影響，北台灣氣溫再度下降，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴。