新竹人孔蓋炸裂畫面曝光！前3車驚險躲過氣爆...「碰一聲」第4騎士摔飛

地方中心／新竹報導

新竹縣明新科技大學前路口下水道4日凌晨發生氣爆意外，人孔蓋當場被炸飛，且路面還出現4平方公尺的破損，更可怕的是還有一名路過的騎士遭波及摔商。新竹縣消防人員獲報到場，立即以五用氣體偵測器檢查，發現偵測值為0，沒有瓦斯味及火星，已由轄區員警拉起封鎖線；稍早縣長楊文科也到場勘查了解狀況。

▲新竹明新科大馬路口氣爆，炸裂畫面曝光。（圖／記者陳凱力翻攝）



警消表示，凌晨約12時許接獲民眾報案新興路與松林街口附近水溝發生氣爆現象，緊急派員前往處理；到場後發現康樂路一段與新興路交叉口有炸出一2X2公尺的坑洞，並以五用氣體偵測器偵測值皆為零，現場無瓦斯味、無燒焦味、無火星。

從曝光的影片中可以看見，總共有5台車機過，結果在第4台機車行經時，突然「碰」一聲炸裂，瞬間爆炸的地方冒出白煙，造成騎士整個人摔飛出去，幸好僅手腳擦傷，自行到醫院就醫後已經無大礙。

▲監視器的另外一個角度，現場瞬間冒出濃煙，旁邊還有騎士經過。



警消指出，初步調查是有附近民眾放鞭炮，結果引燃沼氣，後續已通知新竹瓦斯公司到場調查有無瓦斯外洩疑慮。而新竹瓦斯公司則表示，雖然有民眾反映聞到瓦斯味，但爆炸現場的整條水溝勘查後均位偵測到瓦斯外洩的情況，因此初步排除瓦斯外洩所引發的氣爆。

▲初步研判是民眾放鞭炮引燃沼氣。



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