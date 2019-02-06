騎士叭不動！歐巴桑三寶淡定擋路中　霸氣媽使獅吼功「7字神擊退」

▲原PO媽騎車出門去買菜。（示意圖／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

路上若看到三寶踢到鐵板，許多人都會拍手叫好。一名女網友表示，她的媽媽是個「大音量」的人，有天騎車去買菜，遇到一台擋在路中間的車，原PO媽便擠到副駕旁怒叭一聲，歐巴桑車主還搖下車窗抗議「叭什麼啦？」沒想到原PO媽一句話嗆回去，「獅吼功」秒擊退三寶，對方嚇得趕緊移車，讓其他人感到超痛快。

一名女網友在《Dcard》表示，媽媽本身是個音量很大的人，平時就喜歡路見不平開嗓相助，「之前就有過看到被三寶阿嬤為難的膽小父女，她直接過去吼阿嬤『哩母丟！』讓三寶嬤瞬間沒辦法A錢，簡直三寶剋星」。

原PO說，媽媽最近騎機車出去買菜，遇到一台不明原因停在路中間的車，後方的機車都被堵住、無法移動只能狂按喇叭，但三寶車還是無動於衷。原PO媽這時一個不爽，使用「水溝蓋跑法」擠到副駕駛座旁邊怒叭了一聲。

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▲原PO媽遇到三寶駕駛。（示意圖／pixabay）

對方被叭後也很不爽，就降下車窗，駕駛是個穿袖套、戴遮陽帽的歐巴桑，劈頭就對原PO媽喊「哩係咧叭啥毀？（妳是在叭什麼）」。這時，原PO媽安全帽面罩一掀，怒吼「哩咧ㄙㄞ三小啦X！（你在開三小車啦X）」。

這一吼，音量大到連旁邊攤商都嚇到，「只見歐巴桑快速按起車窗開到路邊停下來，估計是心臟還在撲通」，而一旁的騎士紛紛朝原PO媽微笑、比讚，「媽媽又成功用音量KO一個三寶了」。

看到貼文後，其他人都笑噴，「你媽有想過選立委嗎」、「你媽怎麼不跟我們住同一棟，遇到78鄰居時一定超讚的」、「這個媽媽…我覺得可以」、「這種深諳公路使用守則的媽媽，我喜歡」、「讓我想到嘉義那個阿嬤，騎慢一點」、「只要起爭議，大聲就搞定」。

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