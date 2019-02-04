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媽媽不想坐牢竟要15歲女兒賣身換錢　她在「宮廟女廁」海削熟男4萬

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▲▼少女下海。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲媽媽酒駕被抓但不想被關，竟要女兒犧牲身體幫她籌錢。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

突發中心／台北報導

新北市一名住在八里的婦人日前酒駕被抓，但沒錢繳罰金。不想入獄服刑的她，決定犧牲自己女兒（化名花花）的身體籌錢，年近中年的金主也答應，「身體給他玩，錢財自然來」事後真的掏出了4萬2千元。原以為親一親就可以換到真感情，但花花只有缺錢的時候才理人，引起金主不滿，對母女提告。高院認為，李婦因窮困又害怕坐牢，才利用女兒身體借錢，情堪憫恕，因此輕判她6月徒刑，仍可上訴。

判決指出，婦人酒駕被抓，於2016年9月被判刑2月定讞，得易科罰金6萬元，但她根本沒錢繳，擔心因此入獄服刑，於是勸說15歲女兒捨身助母，宣稱只要讓金主沈男摸摸、親親，沈就會借4萬2000元給她應急。

談妥交易後，沈男將花花帶到一間廟裡的女廁，準備親下去之際，花花抵住他的嘴，並要求再多收3千，沈男早已慾火焚身，顧不得那麼多，當場答應了。接著兩人開始深情舌吻，沈男順勢伸手撫摸花花的酥胸。

但花花也不是省油的燈，當沈男想嘗試「更進一步」時，她就伸手擋住下體，但上半身一樣讓沈男摸著，持續舌吻，不斷吊沈男胃口，由於廟方的廁所偶有人進入，沈男只能強忍性慾，又親又摸好一會兒，最後決定下次再戰，但已經乖乖拿出了4萬5千元。

花花開心收錢並救援經濟困頓的媽媽，也順手暗槓自己多漲的3000元，接下來的日子，變成她缺錢就故意向沈男示好，但平時態度就相當冷淡，引起沈男的不滿，決定提告母女詐欺，讓交易的事情曝光。

檢方循線查出原因後，將婦人依兒童及少年性剝削防制條例起訴，到了高院，法官認為李婦只求脫身，並無營利意圖，因此改依誘使兒童及少年為有對價之性交或猥褻行為罪，輕判她6月徒刑，但不得易科罰金、緩刑，並沒收犯罪所得4萬2千元，可上訴。

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關鍵字：酒駕,換錢,下海,媽媽

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