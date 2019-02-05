月給3萬過年包12K！媽媽開口要年終…他忍痛匯3.6萬：再討就斷絕母子關係

▲原PO沒想到給過紅包後，媽媽又開口要年終。（示意圖／記者田暐瑋攝）



網搜小組／鄒鎮宇報導

「世上只有媽媽好…」一名男網友表示，他在外地努力工作、忙到過年春節都無法回家，而孝順的他也會每月給媽媽3萬元貼補家用，甚至請弟弟代送了1萬2000元的紅包，沒想到媽媽竟又開口要「年終獎金」，讓他非常崩潰，最後也忍不住，再匯了3萬6000元過去當孝子。

照片中可以看到，原PO因要忙著工作開分店的事，連春節都無法回家過年，只好請弟弟幫他轉交紅包，沒想到媽媽又開口，「兒子，年終有獎金吧！媽媽也有年終獎金嗎？」看到媽媽撒嬌要年終，原PO也於心不忍，再匯出了3萬6000元。

▲原PO全文。（圖／翻攝爆怨公社）



▲原PO忍不住，又再匯了3萬6000元給媽媽。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



該名男網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他一個月沒有15、20萬的收入，主要是因為媽媽養他長大，現在才會格外感恩，不管對方將3萬元拿去打牌或是怎樣都好，這都是他的心意，「我只是心疼她而已，她快樂就好」，「斷絕母子關係只是我平常跟我媽相處的模式，大家不要認真喔」。

網友看完紛紛留言，「你根本很孝順嘛⋯祝你生意興隆喔」、「我媽可能想要我這樣包給她，可我沒那麼會賺」、「好可愛的相處模式 希望媽媽贏錢喔～不然就又要加碼了」、「還有缺媽媽嗎」、「很溫暖的斷絕母子關係，這讓人羨慕」、「很多人的家庭太嚴肅，可能無法想像所謂的母子像姊弟一樣的相處跟對答方式」。