亡夫托夢「一定要買福袋」中70萬元汽車　中獎人：老公送的新年禮物

▲初一花蓮遠百百貨福袋汽車大獎由趙小姐母女獲得，表示是亡夫托夢。（圖／百貨提供）

記者蔡惠如／綜合報導

大年初一除了拜年重頭戲就是全台買福袋，無論是百貨或超市都推出限量福袋讓民眾試手氣，花蓮遠百大獎祭出69.9萬元FORD FOCUS汽車，由趙小姐與女兒一起合購的福袋中了大獎，中獎人趙小姐被採訪時透露，是亡夫托夢告知她今年「一定要買福袋」，並在夢中顯現一台紅色汽車，所以才決定與女兒一起購買，沒想到真的中汽車大獎。

花蓮遠百於大年初一上午8點，開賣2019年新春福袋，現場販售的300個福袋，不到半個鐘頭酒被掃空，創下最快售罄紀錄，加上前前預售的900個福袋，共齊聚1200個福袋買主等著開出汽車大獎，排的1位的顧客23歲李先生，凌晨兩點多就前往熬夜排隊，準備抽第1試手氣，也抽中價值破萬鑄鐵組合，直呼不枉徹夜排隊有賺到。

▲花蓮遠百上午買福袋人潮就熱熱滾滾。



而汽車幸運得主趙小姐母女表示，丈夫在2018年中病逝，近日先生託夢表示一定要買福袋，並在夢中顯現出一台紅色跑車，醒來後便立即與女兒討論後決定購買，並使用大女兒人生中第一份薪水與媽媽一起購買福袋，沒想到真的中獎，心中覺得又意外又驚喜，像是老公送的新年禮物。

趙小姐表示，今天中獎領車後，最想去屏東海生館，因為是丈夫生前最後想帶全家人一起出遊的地方，無奈因病情急轉直下，無法完成最後心願，並且立即拿出丈夫照片一同體驗新車，恰巧與27年前與丈夫購買的第一輛車也是福特汽車，坐在車內感到回憶湧現。

京華城38歲男中50萬

而台北京華城的50萬現金大紅包，則在下午1點54分出爐，得獎者為38歲羅先生。他興奮表示往年買京華城福袋7、8次，都是獲得小獎，今年獲得50萬現金大獎，非常開心，全家要先吃大餐，之後再安排家族旅遊。

▲京華城50萬元大紅包得主羅先生，夠過媽媽預購福袋得獎。

板橋大遠百汽車中獎人尖叫10秒，直說「玩真的！」

板橋大遠百下午1點在2千位民眾前抽出頭獎，得主40歲林先生中獎後，與親友團狂聲尖叫10秒鐘，他表示第一次來板橋大遠百買福袋就中大獎，簡直不敢相信自己抽中頭獎，興奮地說：「原來百貨抽獎活動是玩真的，不是騙人的！」車子想要留給自己和家人使用。

