何時該換新工作？　出現「4種徵兆」就能遞辭呈

▲你是否每天早上都想請假？（圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

「拿到年終就離職」是不少民眾的計畫，不過大家有搞清楚一定要離職的原因嗎？對此《網路溫度計》根據《Fast Company》統整出「可以換工作的4個徵兆」，讓大家檢視到底是公司與職位是「屎坑」，還是只是工作撞牆期，能透過旅行、吃美食等休閒抒發壓力，繼續打拚。

4點包括「短暫休息是否有充電效果」、「有未來前景嗎」、「滿意現況嗎」、「我工作投入到什麼程度？」如果你每天都不想上班，或許可以考慮放個小長假，不管是旅遊、吃美食、睡覺或瘋狂追劇，嘗試每個能抒發壓力的休閒，如果假期結束覺得活力滿滿，那很有可能你只是缺乏放鬆時間。

▲覺得很累時，不如安排一個旅行。（圖／pixabay）

第二點「未來有前景嗎？」如果這間公司的文化你不喜歡，和主管、同事無法好好相處，可能你真的找錯工作；第三，是否滿意現況？每個人到新公司、開始心工作，一定都是充滿幹勁，但這些都很有可能隨著日子變長而改變，假如之後發現花太多時間工作、長官不挺、工作也處處被刁難，不妨考慮打開求職網站。

最後則是「我工作投入到什麼程度？」不少人在職場會一個人當兩個人用，你是團隊中最重要的人，少了你工作就沒辦法繼續下個環節，過度投入工作可能會有兩種結果，一是團隊變強，二是同事開始耍廢，每天來就開始等打卡下班，不如就換個工作，或許能找到更好好、能互相幫助的夥伴與環境。