「紅包行情表」讓你過年走路有風　掌握3好3壞避開禁忌數字！

▲紅包要包得好也有訣竅。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／綜合報導

農曆過年就要來了，紅包始終是門大學問。「網路溫度計」也整理出紅包行情表，讓剛出社會以及已出社會一陣子的人一看就懂，像是包給爸媽的紅包行情價通常為6000或6600元。此外，包紅包還有所謂的「3好3壞」，掌握基本原則，就不會誤觸霉頭。

根據「網路溫度計」的統整，要包給爸媽時，如果是剛出社會的小資族，可以先包個3600元；如果已工作一陣子，錢財有點餘裕的兒女則可以包6000或6600元。至於事業發達的孩子們，則可以包大包一點，金額1萬2起跳。

爸媽這關過了後，別忘了爺爺奶奶、外公外婆的紅包。文中建議，如果從小是被爺爺奶奶或外公外長拉拔長大，紅包金額就該比照包給父母的，如果不是，則可以包少一些，金額3600或是6000元都在合理範圍。

至於給親戚小孩的紅包，若是小資族可以包個200或600元，想要擄獲小孩的芳心，則可以包到1200或是1600元。傳統來說，跟親戚間保持「禮尚往來」就好，大家也可彼此先溝通，定出紅包的公定價。

▲紅包袋別拿到去年的。（圖／記者謝侑霖攝）



那麼包給自己小孩的紅包又該多少呢？文中指出，每個家庭還是要考量自己的經濟能力，如果孩子還小，可以包個600或800元；等孩子是國、高中生了，則可以把價錢加碼到1200、2200或2600元；若小孩已經上大學，就可以再包多一點，像是3600、6000或6600元。

要注意的是，按照習俗，給長輩的紅包金額不能變少，如果今年包個3600元，明年就得包更多或是維持原本的數字。

此外，紅包也有「3好3壞」，3點禁忌分別是紅包數字必須是雙數，也要避開4這個數字，通常大家都會包有6、8數字的紅包，像是6600、8000元等，也有著一路發的意義。紅包不可以選擇「過期紅包袋」，更要避開在長輩面前打開紅包袋數錢，以免讓別人覺得不禮貌。

想要在過年期間有著好人緣，留下不錯的印象，文中最後建議，可把錢換成紅色的百元鈔，紅包除了可以變得更鼓，看起來也增添喜氣。另外，記得把舊鈔換成新鈔，包的金額只要掌握雙數，基本上就不會有太大問題。

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