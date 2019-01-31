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生日想要媽！女童求「過年放1天假」　暖老闆：休5天+1000零用錢

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大陸中心／綜合報導

由於四川江油一名唐小妹的媽媽從事餐飲服務業，逢年過節最忙的時候都得上班，不得已只好哄騙孩子會一起出去玩，卻每年都放鴿子。即將要8歲的唐小妹今年生日適逢大年初四，心中還是想要媽媽陪著去滑雪，於是私底下幫媽媽寫了假條向老闆請假，「再不去雪就化了，我就長大了。」

▲▼ 生日想要媽！女童求「過年放1天假」　暖老闆：休5天+1000零用錢 。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲唐小妹的手寫請假條看了令人感動 。（圖／翻攝自紅星新聞）

其實唐小妹在作業簿上私下來當假條的紙上並沒「請假條」3個字。她在紙上寫著春節快到了，「可以為媽媽請初四1天假嗎」，因為媽媽答應要帶她去滑雪，但是這幾年都因為太忙而沒有兌現承諾，於是想要媽媽在初四生日那天陪自己去滑雪，並在最後落款「唐芸，2019年1月26日。」

唐小妹媽媽工作的餐飲集團董事長看到假條後相當感動，於時請人把「准假條」印出來後蓋章，並附上自己的簽名，「親愛的唐芸小朋友，妳媽媽在工作期間認真負責，團結同事，很好地完成了本職工作，表現優秀。」董事長並在准假條上白紙黑字批准了從初2到初6的5天假期，且願意提供「旅遊基金1000元人民幣（約新台幣4500元）」，「讓媽媽陪妳去一起去滑雪，因為再不去妳就長大了！」

▲▼ 生日想要媽！女童求「過年放1天假」　暖老闆：休5天+1000零用錢 。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲董事長的回應也令人相當暖心。（圖／翻攝自紅星新聞）

根據《觀察者》訪問，董事長說自己當時真的被這樣暖心的舉動感動了，才做出加碼多放4天加和旅遊金1000元人民幣的決定，「我們公司有140多名員工，我也想通過此舉讓員工感受溫暖。」

▲▼母子、母女、孩子、小孩、幼兒、兒子、育兒·親子、父母、家長。（圖／取自pixabay）

▲示意圖，唐小妹的生日願望就是和媽媽一起去滑雪玩耍。（圖／取自pixabay）

曹媽媽在這家餐廳工作快5年，現在在做櫃台接待工作，由於餐飲業逢年過節特別忙碌，根本沒有時間照顧自己的女兒，更別說要帶她出去玩了。

曹媽媽表示，最近江油下了幾場，正在讀2年級的女兒再度央求媽媽一起去滑雪，「當時我確實也答應她了，其實每年都答應她，也不知道能不能兌現，但又不能不答應。」她說，老公常年在外打工，唐小妹放假後便帶到店裡玩耍，當唐小妹又提起初四要去玩雪時，只好老實說，「初二我就開始上班了，真的陪不了妳，到時指有爸爸帶妳去。」

對於女兒私底下幫忙請假，曹媽媽說，「看到女兒的請假條，很心酸。」但還是要讓唐小妹再次失望了，曹媽媽說「大家都在上班，我也不想搞特殊，到時我也會上班的，女兒就讓爸爸帶她去玩耍，當然，董事長發的1000員旅遊金，我還是會拿到的。」

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關鍵字：請假,大年初四,生日,四川,江油,餐飲業

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