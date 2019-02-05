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學生都有這一支！忘記帶灰色眉粉…她抄「文具界A咖」畫眉　網驚：超自然

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▲▼ 。（圖／翻攝自美妝公社）

▲原PO用2B鉛筆畫眉毛。（示意圖／翻攝自拍賣網站）

網搜小組／綜合報導

如果趕時間出門，許多女孩都會將化妝品帶在身上，等有空時再慢慢化，但若忘記帶某樣工具時，該怎麼辦呢？一名女網友表示，她忘記帶灰色眉粉出門，突發奇想拿起2B鉛筆就用，「發現居然可行，而且還蠻持久的」。其他人紛紛笑說「要大賣了」、「我嘗試了…真的可以啊」、「畫眉毛這麼久沒想過還有這招」。

「不知道大家最慘的化妝經驗是什麼？」一名女網友在臉書《美妝公社》表示，她雖然有霧眉，但因為有些地方淡掉了，還是得用眉粉補一下；沒想到日前她卻忘記帶灰色的眉粉，突發奇想拿「2B鉛筆」畫畫看，發現不僅可行，顏色還還持久。

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▲▼ 。（圖／翻攝自美妝公社）

▲原PO完妝照，這眉毛也太美了吧！（圖／翻攝自美妝公社）

有人看到貼文後，忍不住質疑用鉛筆的安全性，網友則解答「鉛筆沒有鉛，筆心的成分是石墨」；原PO也說「鉛筆不是鉛做的啦！如果不好就不會讓小學生用鉛筆了」、「小學生會咬鉛筆或是寫字整個手都是石墨，比我畫眉毛一小塊還不安全呢！」

原PO還貼出自己的「完妝照」，讓其他人忍不住留言「卸妝用橡皮擦嗎」、「覺得厲害」、「要熱賣了」、「書局要缺貨了」、「回家想去挖我的2B鉛筆了」、「我去嘗試了…真的可以啊啊啊啊」、「畫眉毛這麼久沒想過還有這招」。

也有各種「文具系美妝」的網友笑說，「真的還蠻持久的，以前畫過」、「鉛筆真的很好用啊！超自然」、「有試過用奇異筆畫眼線」、「我也有試過，跟XX眉筆灰色差不多效果，哈哈哈」、「我用過彩色咖啡色蠟筆畫過，姐姐沒有眉筆只好用小朋友的蠟筆」、「以前忘記貼雙眼皮貼用膠水撐」。

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關鍵字：眉筆,眉粉,化妝,眉毛,美妝公社

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