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貓咪跑出家門...她傷心狂找！14年後發現「喵皇根本在鄰居家」

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▲▼澳洲女花14年找貓咪，結果貓就住在鄰居家。（圖／翻攝自newshub）

▲澳洲女花14年找貓咪，結果貓就住在鄰居家。（圖／翻攝自newshub）

記者錢玉紘／綜合報導

許多人小時候都會跟寵物一起成長，但是若有一天心愛的毛孩不見了，對孩子來說勢必是很大的創傷，住在澳洲雪梨的碧昂卡（Bianca Zammit）就是這樣，她小時候養的貓咪蘿絲（Rosie）有一天突然不見了，讓她很難過，沒想到過了14年之後再次團聚，而且她的貓這段期間根本一直住在附近鄰居家。

原來蘿絲14年前跑出碧昂卡的家，在街上遊蕩，結果鑽進了附近的鄰居家，之後再也沒有回去，讓當時還是孩子的碧昂卡相當難過。直到去年，這名收養蘿絲的鄰居過世之後，家人把貓咪送到附近的黑城動物收容所（Blacktown Animal Holding Facility），員工們檢查蘿絲身上的晶片之後，與碧昂卡聯絡，才讓他們再次於聖誕節前夕重逢。

碧昂卡則說，當她再次見到蘿絲的時候，真的感到非常開心，「在我小的時候，我每天都在等著蘿絲可以趕快回家，沒想到她真的回來了，這真的很瘋狂，上次我看到她的時候還是隻小貓咪呢。她也想告訴那些寵物走失的主人，「永遠不要放棄希望，因為我花了14年才跟蘿絲重逢」。

黑城動物收容所員工布蘭登（Brandon Cowan）表示，這個故事顯示了替寵物植晶片重要性，「我想這也能告訴大家，如果在路上發現了流浪貓，最好帶去獸醫或是相關機構，才能掃瞄晶片，以免寵物莫名和主人分離，更能確保寵物的安全，在這個例子裡，蘿絲早就該回家的，卻拖了14年」。

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關鍵字：貓咪,喵皇,Bianca Zammit,紐澳要聞

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