　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

西班牙2艘艦艇計畫加入美法航母戰鬥群　共同開展反潛、防空訓練

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼西班牙「門德斯·努涅斯」號護衛艦。（圖／翻攝自維基百科）

▲西班牙「門德斯·努涅斯」號驅逐艦。（圖／翻攝自維基百科）

記者朱世凱／綜合報導

西班牙軍方消息人士透露，海軍2艘護衛艦計畫加入美國和法國的航空母艦戰鬥群，這是軍方與美法防務合作的一部分。據悉，2艘護衛艦分別是「門德斯·努涅斯」號（Méndez Núñez，F-104）和「克里斯托弗·哥倫布」號（Cristóbal Colón，F-105），它們將有機會與美國海軍「林肯號」航母（USS Abraham Lincoln，CVN-72）和法國海軍「戴高樂號」航母（Charles de Gaulle，R91）一同進行複雜的護航、反潛與防空等相關演練行動。

綜合外媒報導，這項部署消息成為西班牙海軍2019年的重大新聞，不僅有助於軍方在不同地理環境條件下加強與美法兩國海軍的聯繫，還可促進作戰和通信系統的操作兼容性；消息人士指出，任務時間約佔2019年的前11個月，新編隊將完成環球航行。

報導提到，部署計畫早在2017年底於內閣會議上就獲得批准，相關準備工作也在2018年8月完成，當時西班牙國防部與美國海軍簽署了一份諒解備忘錄，文件內容寫道，「門德斯·努涅斯」號將加入「林肯號」航母的CSG-12戰鬥群。

▼ F-35C戰機在航空母艦「林肯號」的甲板上進行整合測試 。（圖／翻攝自美國海軍網站）

▲▼ F-35C戰機（F-35 Lightning II）27日在航空母艦「林肯號」的甲板上進行整合測試 。（圖／翻攝自美國海軍網站）

另外，這項聯合部署將分為兩個階段，第一階段包含一項名為C2X的高級訓練，意即西班牙船艦將在2019年1月至2月於美國東海岸隨航母戰鬥群一同訓練，第二階段則是與航母戰鬥群聯合編隊行動。

西班牙軍方也說，「門德斯·努涅斯」號在這次部署期間，計畫穿越地中海、紅海、波斯灣、印度洋、南海和太平洋，在這期間，艦艇將接受美國海軍第3、5、6 、7艦隊的帶領。

報導最後指出，這並不是西班牙船艦首次與美國航母進行聯合部署，此前已有3次部署行動包含「艾爾瓦洛.迪巴贊」號（Alvaro de Bazan，F-101）2005年與羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt CVN-71）訓練。

此外也有「胡安·德博爾馮海軍上將」號（Almirante Juan de Borbón，F-102）2011年與布希號航空母艦（USS George H.W. Bush，CVN-77）行動，「布拉斯·德萊索」號（Blas de Lezo，F-103）2012年與艾森豪號航母（USS Dwight D. Eisenhower，CVN-69）聯合部署。

▼美軍艾森豪號航空母艦。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼美軍艾森豪號航空母艦。（圖／翻攝自維基百科）

ET快訊
初二留夫家「伺候大姑一家」　神隊友秒掏年終：我們要出國
癌逝夫托夢「一定要買福袋」！母女抽中汽車激動落淚：老公送的

關鍵字：西班牙,美軍,法軍,Méndez Núñez,Cristóbal Colón,林肯號,戴高樂號,航母,軍武,國際軍武

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

西班牙2艘艦艇計畫加入美法航母戰鬥群　共同開展反潛、防空訓練

砰！　F-18大黃蜂遭雷擊影片曝光　駕駛員嚇壞

美軍「無畏」直升機亮相！預計2019首飛將取代「黑鷹」

除夕慰問戰備官兵　嚴德發：我國募兵制度就是精兵政策

與武器融為一體的技術　「共形天線」使偵查更隱密

太平島首批雞蛋產出等待8周　伙食團開心料理茶碗蒸

南韓首架空中加油機服役　助F-15K空中作戰延長逾1小時

陸低溫冷壓氦過冷系統調試成功　助力人造太陽穩定運行

改裝出雲號只是第一步！　陸專家：需警惕日本的逐步突破

美政府責任署列「海軍7大問題」　F-35缺乏備用零件也上榜

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

無法回鄉過年！媽媽驚喜現身 國軍兒感動哽咽與母相擁落淚

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

竹科工程師載9月孕妻返鄉　遇連環車禍：兒子差點提早出生

《復仇者聯盟：終局之戰》30秒搶先看

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿罐罐收服牠！

在台北50元解決三餐有可能嗎？ 三原中餐就花25元...竟還有剩！

小女警邀署長大玩「自拍」　女警驚訝：陳家欽so nice

西班牙2艘艦艇計畫加入美法航母戰鬥群　共同開展反潛、防空訓練

砰！　F-18大黃蜂遭雷擊影片曝光　駕駛員嚇壞

美軍「無畏」直升機亮相！預計2019首飛將取代「黑鷹」

除夕慰問戰備官兵　嚴德發：我國募兵制度就是精兵政策

與武器融為一體的技術　「共形天線」使偵查更隱密

太平島首批雞蛋產出等待8周　伙食團開心料理茶碗蒸

南韓首架空中加油機服役　助F-15K空中作戰延長逾1小時

陸低溫冷壓氦過冷系統調試成功　助力人造太陽穩定運行

改裝出雲號只是第一步！　陸專家：需警惕日本的逐步突破

美政府責任署列「海軍7大問題」　F-35缺乏備用零件也上榜

女神卡卡大勝！TIFFANY最新高級珠寶還有8個月才發表　她已經戴了

測驗／新的一年想脫單　快來測測你的2019愛情運

還能再打NBA？　Kobe：可以但沒必要

初二全台高溫24度↑、金門馬祖易起霧　初六起北台灣轉涼

搭地鐵好緊張...阿金抬頭見主人　秒露療癒燦笑

受煙火鞭炮影響　陸116座城市空氣品質出現重度及以上汙染

獨家專訪／讓網友無法好好洗車的背影！本尊就是拍照尺度超大的她

西班牙2艘艦艇計畫加入美法航母戰鬥群　共同開展反潛、防空訓練

老闆幫切紋理！她回家一看...貴桑桑白鯧「整尾掰了」　網笑：一定是菜鳥

24小時都吃得到！彰化必吃美食爌肉飯懶人包

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

軍武熱門新聞

中國航母需有幾艘　張召忠這樣說

接收F-35的DNA　F-16..

科爾號被炸17人亡　美軍終於宰..

對日抗戰時「我們」用的4種手槍

美政府責任署列「海軍7大問題」

出雲號將航母化　專家籲要警惕

專家：中國怎不派殲-20　飛行..

解放軍用S-400擊落高超音速..

中國改造老盾艦　未來將達45艘

10款超醜飛機曝光！「疣豬」也..

俄「哈士奇級」核潛艇計畫採模組..

中船曝光直線電機暗示003型用..

退伍軍人北京開保鏢學院

7艘德軍「U型潛艦」曾停泊馬公

更多熱門

相關新聞

南韓首架空中加油機正式服役

提升空軍作戰能力，南韓在去年年底引進的首架KC-330空中加油機近日正式宣布服役。據了解，韓方現役主力戰機F-15K和KF-16經過一次的空中加油後，其空中作戰時間將可延長超過1小時，大幅增加整體續航時間。

中船曝光直線電機暗示003型用電彈

戰力升級！美海軍採購2艘「福特級航母」

馬德里計程車罷工　外交部提醒：避免到抗爭地

南韓媒：美擬用終戰宣言換北韓毀核設施

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

公婆超變態霸凌逼生男！媳忍3年爆發

第1個2000萬刮出啦！女刮完嚇呆不敢叫

他連刮8張2000元虧爆！下張中100萬回家卻哭了

嬤湧泉洗衣一甲子！地主1億買下禁入

3命理師認證！豬年2生肖是財運、戀愛運雙料王

在利菁家圍爐！孫生「感動到想哭」：這是我一生追求

前男友都包1萬！女：過完年就分

女性友教戰撩妹！耿直男秒回秒句點

范冰冰IG消失9個月首曬憔悴自拍

當假女友陪過年！偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！Sandy「垮臉笑不出來」

「孝子媽」太溺愛　自願獻身15歲兒

健身爆乳網紅槓上館長：上班被當8hr清潔工！

老爸竟搶曬衣服！女兒震驚後懂了

首次60支籤擲沒杯　南鯤鯓宣布今年沒國運籤

更多

最夯影音

更多

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

無法回鄉過年！媽媽驚喜現身 國軍兒感動哽咽與母相擁落淚

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面