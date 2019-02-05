西班牙2艘艦艇計畫加入美法航母戰鬥群　共同開展反潛、防空訓練

▲西班牙「門德斯·努涅斯」號驅逐艦。（圖／翻攝自維基百科）

記者朱世凱／綜合報導

西班牙軍方消息人士透露，海軍2艘護衛艦計畫加入美國和法國的航空母艦戰鬥群，這是軍方與美法防務合作的一部分。據悉，2艘護衛艦分別是「門德斯·努涅斯」號（Méndez Núñez，F-104）和「克里斯托弗·哥倫布」號（Cristóbal Colón，F-105），它們將有機會與美國海軍「林肯號」航母（USS Abraham Lincoln，CVN-72）和法國海軍「戴高樂號」航母（Charles de Gaulle，R91）一同進行複雜的護航、反潛與防空等相關演練行動。

綜合外媒報導，這項部署消息成為西班牙海軍2019年的重大新聞，不僅有助於軍方在不同地理環境條件下加強與美法兩國海軍的聯繫，還可促進作戰和通信系統的操作兼容性；消息人士指出，任務時間約佔2019年的前11個月，新編隊將完成環球航行。

報導提到，部署計畫早在2017年底於內閣會議上就獲得批准，相關準備工作也在2018年8月完成，當時西班牙國防部與美國海軍簽署了一份諒解備忘錄，文件內容寫道，「門德斯·努涅斯」號將加入「林肯號」航母的CSG-12戰鬥群。

▼ F-35C戰機在航空母艦「林肯號」的甲板上進行整合測試 。（圖／翻攝自美國海軍網站）

另外，這項聯合部署將分為兩個階段，第一階段包含一項名為C2X的高級訓練，意即西班牙船艦將在2019年1月至2月於美國東海岸隨航母戰鬥群一同訓練，第二階段則是與航母戰鬥群聯合編隊行動。

西班牙軍方也說，「門德斯·努涅斯」號在這次部署期間，計畫穿越地中海、紅海、波斯灣、印度洋、南海和太平洋，在這期間，艦艇將接受美國海軍第3、5、6 、7艦隊的帶領。

報導最後指出，這並不是西班牙船艦首次與美國航母進行聯合部署，此前已有3次部署行動包含「艾爾瓦洛.迪巴贊」號（Alvaro de Bazan，F-101）2005年與羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt CVN-71）訓練。

此外也有「胡安·德博爾馮海軍上將」號（Almirante Juan de Borbón，F-102）2011年與布希號航空母艦（USS George H.W. Bush，CVN-77）行動，「布拉斯·德萊索」號（Blas de Lezo，F-103）2012年與艾森豪號航母（USS Dwight D. Eisenhower，CVN-69）聯合部署。

▼美軍艾森豪號航空母艦。（圖／翻攝自維基百科）