華聞快遞／中指院：2019年首月中國百城新房價格穩中微漲

▲北京市。（圖／CFP）

《北京》中指院：2019年首月中國百城新房價格穩中微漲

中指院當日發布的數據顯示，2019年，受監測的100個中國城市新建住宅平均價格為每平方米14710元人民幣，環比上漲0.22%。百城中，有31個城市房價環比下跌，66個城市房價上漲，3個城市房價與上月持平。（中新社）

《廣東》廣東茂名對「一帶一路」沿線國家進出口同比增長逾兩成

廣東茂名海關表示，2018年，茂名市對「一帶一路」沿線國家外貿進出口總值為64.3億元（人民幣，下同） ，同比增長25.3%。據悉，廣東茂名市對「一帶一路」沿線國家出口商品以水海產品、瓷製固定衛生設備為主，進口商品以棕櫚液油、液化化工產品為主，其中民營企業在與「一帶一路」沿線國家外貿往來中，具有舉足輕重的地位，而且發展潛能大。2018年，茂名民營企業進出口總值達62.5億元，增長30.9%，佔比97.2%。（中新社）

《北京》4條高速公路出京路段 春節前易擁堵

春節將至，交通部門預計節前交通高峰即將到來，根據往年情況預測，從昨（3）日開始，北京市預計有4條高速公路的多個出京路段容易發生擁堵。（新華網）

《杭州》杭州機場迎春運客流高峰 東南亞加班包機量明顯增長

杭州蕭山國際機場表示，機場3日迎來春運以來客流高峰。預計起降航班786架次，其中加班包機32架次，全天預計運送旅客12萬人次；從大年三十到大年初六的七天長假中，將有超過150架次的加班包機航班，平均每天的加班包機超過20架次，其中2月5日(大年初一)的加班包機計劃目前已達32架次。（中新社）

▼蕭山國際機場。（圖／翻攝自蕭山國際機場官網）

《廣東》珠海跨境電商1210保稅進口業務正式開通

中國（珠海）跨境電商綜合試驗區保稅進口（1210）業務開通儀式在珠海跨境工業區舉行。珠海市跨境電商保稅進口（1210）業務昨（3）日跑通第一單，標誌著珠海跨境電商綜合試驗區的進口業務，在2019年春節之前全面啟動。（中新社）

《北京》促升級、創增量、深扶貧，發揮電商優勢，推動消費穩增長

近日，發改委、工信部等十部門聯合印發《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案（2019年）》。方案包括促進消費市場增長的24條措施，其中提到，著力挖掘農村網購消費潛力，持續暢通城鄉雙向聯動銷售渠道、擴大升級信息消費等舉措，鼓勵電商企業發揮信息消費優勢，在品牌下沉、城鄉市場雙向聯動、培養信息消費習慣等方面發揮積極作用，促進消費市場穩定增長。（中新社）

《山東》山東推進省級預算績效管理績效目標同步下達

為全面推進省級預算績效管理,強化預算績效責任，提高財政資金使用績效，近日，山東省制定《山東省省級部門單位預算績效管理辦法》。《辦法》共8章32條，主要內容包括3個方面:明確《辦法》適用範圍；明確省業務主管部門、財政部門、審計部門在預算績效管理工作中的職責，釐清各自管理邊界。落實管理責任；完善全過程預算績效管理鏈條，將績效理念和方法深度融入預算編制、執行、監督全過程，構建事前、事中、事後績效管理閉環系統。（新華網）

《北京》商務部：將加大對知識產權全方位保護力度

中國商務部新聞發言人高峰近日表示，中國加強知識產權保護的立場是堅定的、一貫的。「我們將採取更多有力措施在立法、司法、行政執法等各方面進一步加大對知識產權全方位保護力度。」（中新社）

▼中國將加強知識產權保護。（圖／CFP）