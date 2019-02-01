華聞快遞／龍舟嘉年華配墾丁音樂節　香港發展多元體驗旅遊

▲香港龍舟嘉年華今年要引進墾丁音樂節。（圖／春浪音樂節粉專）



《香港》龍舟嘉年華配墾丁音樂節 香港著力發展多元體驗旅遊

香港發展局指出，2019年將繼續集中投放資源，吸引過夜遊客，考慮在6月舉行的龍舟嘉年華中，引入墾丁音樂節，將轉變成白天划龍舟，夜晚參加戶外音樂節的形式，預計吸引不少年輕人前往參加。（中新社）

《內蒙古》內蒙古2018年幫助近2萬名建檔立卡貧困勞動力就業

內蒙古人力資源和社會保障廳1日指出，2018年內蒙古幫助了19,499名建檔立卡貧困勞動力實現了就業，完成計畫的119.2%，通過各種形式培訓貧困勞動者3495人。（中新社）

《廣東》廣東省民企突破1000萬戶 還要推動更多「百年老店」誕生

廣東省2018年民營企業數量突破1000萬戶，反映出廣東民營企業的經濟依然充滿活力，廣東官方2019年將更進一步優化民營企業發展環境，推動更多「百年老店」的誕生。（中新社）

《海南》海南今年拓展境外客源市場 力爭執飛國際航線85條

海南省海口市1日開通三亞至曼谷航線，成為南方航空在海南運營的第5條境外航線，為海南往返泰國航線增加了運力。海南省旅遊和文化廣電體育廳廳長孫穎表示，2019年將力爭執飛國際航線達85條，並支持「大三亞」旅遊圈、北部灣城市群等。（中新社）

▲福建自貿區減少增企速度，提高發展質量。（圖／中新社）



《福建》福建自貿試驗區新增企業「減速提質」

福建省商務廳日前指出，福建自貿試驗區2018年新增企業8618戶，相較於2017年的18,202戶、2016年的34,984戶，福建自貿試驗區新增企業數在「減速」。福建師範大學福建自貿區綜合研究院院長黃茂興教授指出，把新增企業的數字降下來，可以提高發展質量和效益，換取長期可持續發展，打造升級版的自貿試驗區。（中新社）

《湖南》「扶貧車間」讓村民成上班族 湖南永州精準扶貧激發內生動力

湖南省永州市委書記、市人大常委會主任李暉指出，永州目前共開設「扶貧車間」700多家，吸納3.2萬多名留守勞動力在「家門口」就業，其中貧困勞動力1.2萬多人，人均年增收2萬元人民幣（約新台幣9.17萬元）以上。（中新社）

《河南》河南展開春耕備播金融服務 最高可享22.9萬元低息信用貸款

大陸人民銀行鄭州中心支行日前印發《關於做好2019年春耕備播金融服務工作的意見》，對有春耕備播生產資金需求的農戶等農業經營主體優先展開普惠授信，給予3萬至5萬元人民幣（約新台幣22.9萬元）的低息信用貸款，著力降低春耕備播成本，確保春耕生產順利進行。（新華社）

《北京》鐵路春運客流保持高位運行 預計加開旅客列車1004列

中國鐵路總公司指出，鐵路春運客流1日保持高位運行，全中國鐵路預計發送1050萬人次，同比增長10.1%；為因應增長的客流量，全中國鐵路預計加開旅客列車1004列。（中新社）

▼春運流客保持高位運行，預計再加開1004列旅客列車。（圖／中新社）

