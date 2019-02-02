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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／江蘇推小微企業稅收減免政策　超過九成企業受益

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▲▼江蘇蘇州中心 。（圖／CFP）

▲江蘇蘇州中心 。（圖／CFP）

《江蘇》江蘇推小微企業稅收減免政策　超過九成企業受益

江蘇省推出小微企業稅收減免政策，確定按最大幅度50%減徵增值稅小規模納稅人「六稅兩附加」。經過測算，落實四項減稅政策預計將為全省小微企業減負超過180億人民幣，將有超過九成的小微企業享受減稅降費紅利，其中99%為民營企業。（人民網）

《重慶》重慶鼓勵重大新產品研發　最高補助5000萬人民幣

重慶市經信委表示，經評定的重大新產品，由市、區縣（自治縣）財政安排資金對其研發成本進行補助，企業開發多個重大新產品獲財政補貼資金，每項重大新產品財政補貼資金不超過2000萬人民幣，每年度單戶企業重大新產品財政補貼資金總額不超過5000萬人民幣。（人民網）

《海南》三亞市嚴查買房後補社保　違規開發商停發預售許可證

海南省三亞市發布通知，如果發現房地產開發商採取「先登記支付房款、後補交社保或個稅」方式銷售，將予以嚴格查處，並且列入該市的誠信體系黑名單。三亞住建局認為，該行為意圖規避三亞的調控政策，嚴重擾亂房地產市場秩序，存在較大的社會和經濟風險。（中新社）

《北京》陸非洲豬瘟疫情減緩　23省份92個疫區解除封鎖

大陸非洲豬瘟疫情減緩，截至1日，全國已有23個省份的92個疫區解除封鎖。農業農村部相關負責人透露，由於非洲豬瘟傳入和傳播渠道多、潛伏期長，目前病毒在國內形成一定污染面，傳統的生產、流通和消費方式難以短時間根本改變，再者全球範圍內尚未研發出有效疫苗，防控形勢仍復雜嚴峻。（人民網）

▼為防治非洲豬瘟，大陸多地的養豬場加強消毒措施。（圖／CFP）

▲▼為防治非洲豬瘟，大陸多地的養豬場加強消毒措施。（圖／CFP）

《北京》陸債券正式納入彭博巴克萊債券指數

中國國債和政策性銀行債券將從2019年4月起逐步納入彭博巴克萊全球綜合指數，屆時該債券將成為繼美元、歐元、日元之後的第四大計價貨幣債券。根據截至1月24日的統計數據，將有363支中國債券納入彭博巴克萊全球綜合指數，納入之後將在該指數54.07萬億美元的市值中佔比達6.03%。（新華社）

《湖南》湖南推六大舉措　培育千億大數據產業

湖南省工信廳發布六大舉措，將推動大數據產業在未來3年保持30%以上的年均複合增長率，到2021年實現產業規模突破千億人民幣。六大舉措包括大數據技術產品研發提升、工業大數據深化創新應用、行業大數據深化創新應用、大數據產業主體培育、大數據安全保障提升、大數據產業服務體系建設。（新華社）

《上海》科創板細則落地　未盈利企業可上市

上海證券交易所發布《關於在上海證券交易所設立科創板並試點注冊制的實施意見》，明確科創板改革的相關內容，自發布日起實施。從上市程序來看，科創板實行注冊制；從上市企業的范圍來看，未盈利企業、紅籌企業以及上市公司的子公司均可在科創板上市；放寬漲跌幅，企業上市前五天不限漲跌幅，第六天開始設限20％。（人民網）

《山東》「科學號」考察西太洋　首實現深海潛標用北斗衞星實時傳輸

大陸海洋綜合科考船「科學號」在完成考察西太平洋後，1月31日返回位於青島西海岸新區的母港。本航次的重大突破是首次實現深海6000公尺潛標大容量數據的北斗衛星實時傳輸。這一項大陸自主研發的技術克服了深海潛標載荷容積小、供電少和數據量大等困難，改變以往依賴國外通信衛星的歷史。（中新社）

▼ 科學號科考船。（圖／翻攝自中國科學院官網）

▲▼綜合考察船科學號。（圖／翻攝自中國科學院官網）

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