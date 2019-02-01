華聞快遞／江蘇預計往後每年可降用電成本超549.8億元

▲江蘇預計往後每年可降用電成本至少549.8億元。（圖／記者周宸亘攝）



《江蘇》江蘇完成工商業用電降價目標 預計每年可降低用電成本超549.8億元

江蘇省公信廳31日領頭對2018該省降低一般工商業電價落實情況展開評估，並完成《江蘇省2018年降低一般工商業電價政策落實情況第三方評估報告》；通過降低一般工商業電價10%政策，全省一般工商業電價綜合降幅達到14.18%，預計每年可降低一般工商業用戶用電成本超過120億元（約新台幣549.8億元）。（新華社）

《北京》北京低保標準提至月人均5040元

北京市財政局31日指出，該市調整了2019年的最低生活保障標準，自2019年1月起，最低生活保障標準由家庭月人均1000元（人民幣，下同）調整為1100元（約新台幣5040元），政策調整將惠及北京市近20萬名困難群眾。（北京日報）

《河北》河北省今年實施重點項目400項 總投資8.9兆元

河北省發改委、省地方金融監管局29日共同召開重點項目發展會，今年河北省共實施省重點項目400項，總投資19,523.6億元（約新台幣8.9兆元）；其中，建設項目300項（計劃開工項目100項、續建項目100項、保投產項目100項），總投資12,973.5億元，年計畫投資2109.3億元；前期項目100項，總投資6550.1億元。（河北日報）

《遼寧》遼寧連續13年進大陸「全國綜治工作先進省」行列

遼寧省委、省政府緊緊圍繞全省中心工作，全面推進落實政法工作「1454計畫」，扎實推進各項重點工作，有力維護全省改革發展穩定大局，2018年遼寧省已連續13年進入大陸「全國綜治工作先進省」行列，群眾安全感滿意度連續多年保持在90%以上。（遼寧日報）

▲黑龍江省預計2020年森林覆蓋率達47.3%。（圖／CFP）



《黑龍江》2019年黑龍江省將完成退耕還濕5.19萬畝 2020年森林覆蓋率達47.3%

黑龍江省林草局30日召開全省林業和草原工作會議，2019年將計畫完成造林117萬畝，培育苗木4億株，造林種苗良種率達40%以上，完成森林撫育160萬畝，完成退耕還濕5.19萬畝，力爭到2020年全省森林覆蓋率達到47.3%。（人民日報）

《安徽》2019年安徽春節推出357項特色旅遊及惠民活動

安徽省文旅廳13日指出，2019年春節假日該廳協調組織全省各市推出特色旅遊及惠民活動共357項，包括會展、節慶、文化展覽、燈會、民俗演出及活動、戲曲演出、文藝匯演；各企業也推出惠民優惠政策，力度大、誠意足。（中安在線）

《福建》建設交通基礎設施 泉州2019年將投458.19億元

福建省泉州31日召開全市交通運輸工作視頻會，總結了2018年泉州在交通基礎設施、現代交通物流、運輸保障服務、「四好農村路」建設等方面取得的成就；泉州也預計2019年完成交通基礎設施，投資100億元（約新台幣458.19億元）以上，這也是泉州在交通運輸領域連續第十年提出百億投資計畫。（泉州晚報）

《江蘇》江蘇小微企業貸款餘額全大陸第二 各項貸款增量居大陸第三

江蘇銀保監局2019年全省銀行業和保險業監督管理工作會指出，截至2018年末，全省全口徑小微企業貸款餘額3.29兆元（約新台幣15.07兆元），總量位居全大陸第二；全省銀行業各項貸款增量位居全國第三；保險業為全省提供各類風險保障201.31兆元（約新台幣922.37兆元），保險資金在蘇投資餘額超過2000億元（約新台幣9163.73億元）。（新華社）

▼江蘇2018年全口徑小微企業貸款餘額15.07兆元（圖／CFP）

