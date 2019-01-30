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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／上海「進博會」成政協港澳委員焦點　滬港澳攜手創共贏

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▲▼上海市。（圖／CFP）

▲中國國際進口博覽會是上海市舉辦的年度博覽會。（圖／CFP）

《上海》「進博會」成政協港澳委員焦點　滬港澳攜手創共贏

29日在上海舉行的港澳地區委員座談會上，中國國際進口博覽會成為談論焦點。利豐發展（中國）有限公司董事長趙麗娟認為，上海應該延伸自貿試驗區的保稅功能，保稅展示交易可以延續到消費品，拿到市區進行展銷。此外，市政協主席董雲虎表示，聚焦上海三項新的重大任務和進口博覽會四大「戰略支撐」，促進滬港澳攜手發展、合作共贏。（中新社）

《北京》城市副中心簽約20家「高精尖」企業　五年內總產值達1.4兆

北京城市副中心於28日舉辦優化營商環境交流會，會上有中外20家「高精尖」企業與相關部門簽約，包括比亞迪汽車工業有限公司、中國南方航空股份有限公司、北京集成電路尖端芯片股權投資中心等，預計這些企業五年內總產值可達人民幣3000億元（約台幣1.4兆）。

《香港》科技園公司牽手騰訊　推動金融科技研發和運用

香港科技園公司29日與騰訊簽訂合作備忘錄，旨在將騰訊先進科技實力與科技園公司基礎設施和創科生態圈進行結合，共同推動香港金融科技發展和應用。騰訊將憑藉其在支付系統、物聯網、區塊鏈、人工智能及雲計算等范疇的資源與科技專長，協助推動科技園公司園區企業及培育公司的各項金融科技創新。科技園公司則會開放園區內的研發設施，提供創新科技的試點，並就有關合作計劃建立成功案例。（中新社）

《北京》2018年全國人均教育文化娛樂消費1.1萬元

據統計，2018年大陸居民人均教育文化娛樂消費支出人民幣2226元（約新台幣1.1萬元），佔人均消費支出比重為11.2%；預計國內旅遊人數55.39億人次，收入人民幣5.13兆元，分別增長10.8%和12.3%；入境旅遊1.41億人次，實現國際旅遊收入1271億美元，分別增長1.2%和3.0%。

 ▼2018年大陸全國電影票房達人民幣609億元。（示意圖／記者屠惠剛攝）

▲電影院 座位 觀眾 ▼。（圖／記者屠惠剛攝）

《湖北》市政基礎設施投1兆　新建綜合管廊

湖北住建廳29日表示，今年預計在市政基礎設施領域投資人民幣2200億元（約新台幣1兆），主要圍繞三大攻堅戰、長江經濟帶建設、鄉村振興、城市綠色發展等領域。據悉，湖北將新建成綜合管廊50公里、海綿城市50平方公里，城市黑臭水體消除率達到90%；647個鄉鎮污水處理廠和配套管網將全部建成投產、正常運營。（湖北日報）

《河南》2019城鄉低保標準再提高10.6%和11.9%

自1月1日起，河南省城市居民最低生活保障標準調整為每人每月不低於520元（人民幣，下同），農村居民最低生活保障標準調整為每人每年不低於3860元；城市最低生活保障月人均財政補助水平不低於274元，農村最低生活保障月人均財政補助水平不低於166元，惠及311萬城鄉低保對象。此外，特困標準與低保標準掛鈎，特困人員基本生活標準至少增長11.9%，惠及全省50.4萬特困人員。（新華社）

《上海》2018出遊力指數達17.8%　上海人旅遊消費最高

據統計，2018年大陸居民出遊力指數再創新高，達到17.8％，旅遊消費大眾化已成為趨勢。其中，出遊力指數排名前十名的城市依次是上海、北京、南京、武漢、杭州、蘇州、廣州、成都、深圳、鄭州。此外，在旅遊消費人群中，買單男性多於女性，70後和80後人群為主力消費人群，90後人群數量快速增長；從旅遊消費金額來看，80後男性旅遊消費貢獻最高，佔比超25％。（中新社）

《香港》2018投資詐騙案達212宗　涉款69.4億元

據香港警方公布2018年罪案數字顯示，詐騙案數量繼續上升，其中投資詐騙案有212宗，較2017年上升75宗，涉款高達17.7億元港幣（約新台幣69.4億元），近半更來自倫敦金詐騙，損失金額達8億元。警務處處長盧偉聰表示，商業罪案調查科會成立專責小組對付投資詐騙案。（中新社）

▼ 倫敦金是一種黃金買賣交易的方式之一。（圖／新華社）

▲▼ 倫敦金詐騙。（圖／新華社）

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關鍵字：華聞快遞,中國國際進口博覽會,進博會,滬港澳,香港科技園,騰訊,北京城市副中心,出遊力

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