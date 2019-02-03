華聞快遞／「湖北省惠台62條」深入推進　三地市推出相應措施

▲孝感市位於湖北省東北部。（圖／視覺中國）

《湖北》「湖北省惠台62條」深入推進 三地市推出相應措施

湖北省孝感市近日推出「惠台22條」，這是自「湖北省惠台62條」去年7月發佈以來，該省第三個推行相應惠台措施的地市。此前，武漢、黃石先後推出了「惠台45條」以及「惠台12條」相關措施。據悉，「湖北省惠台62條」中提出每年統籌省級涉台經濟工作專項經費4000萬元人民幣（約1.8億新台幣），用於鼓勵台資優勢產業向湖北轉移和支持台灣青年來鄂發展。截至2018年底，湖北累計注冊台資企業2749家，投資總額達255.58億美元，實際利用118.62億美元；共有500餘位台灣青年在湖北創業就業，600多位台生攻讀學位；台灣青年在湖北注冊成立各類中小企業、團隊158家。（中新社）

《成都》將設不低於229億產業基金 促進5G產業發展

據1日公佈的《成都市促進5G產業加快發展的若干政策措施》顯示，將鼓勵高校院所、行業龍頭企業牽頭建設5G產業技術研究院，緊密結合市場需求開展技術研發、技術轉移和成果轉化，給予最高2億元（人民幣，下同）支持；支持龍頭企業聯合高校院所、產業鏈上下游企業實施產業集群協同創新，開展5G重大關鍵技術聯合攻關，給予最高1000萬元補助。此外，成都還將設立總額不低於50億元（約新台幣229億元）的5G產業基金，堅持市場化運作，支持5G優秀企業發展。（成都商報）

《廣東》啟動「消費扶貧直通車」工程

「消費扶貧直通車」工程1日啟動，溫氏集團、和力天香、雷州那毛村等扶貧龍頭企業、產業扶貧示范基地、現代農業產業園以及駐村扶貧工作隊等選送的100種扶貧產品，首站走進省政府大院開展匯報展銷。消費扶貧被列為2019扶貧重點工作之一，通過消費扶貧來帶貧、益貧，春節後，還全面部署廣東省東西部協作「互聯網+」精準扶貧、全省消費扶貧及社會扶貧工作，啟動「中國社會扶貧網」廣東館上線工作，打造一個推動消費扶貧的平台。（南方日報）

《天津》啟動2018版市場准入負面清單制度 事項減少177項

2018版市場準入負面清單制度已經在天津全面落地實施。此次版本清單主體包括「禁止準入類」和「許可準入類」兩大類，共151個事項、581條具體管理措施，與此前的試點版負面清單相比，事項減少了177項，具體管理措施減少了288條。（北方網）

▼天津市。（圖／CFP）

《成都》擬實施重點項目1090個 總投資超15兆

2019年成都市擬實施重點項目1090個，總投資34009億元（約新台幣15.6兆），年度投資4805億元。其中，144個項目納入《四川省2019年重點項目名單》，總投資10520億元，年度投資1688億元。成都將實施四大工程，以紫光芯城、中德智能網聯汽車、京東方健康產業園、雲南城投超硅等251個重點項目為引領，推動製造業高質量發展；加快實施鹿溪智谷、獨角獸島、雲錦天府、商湯未來創新中心等57個重點項目等等。（四川日報）

《山東》推行勞動者終身職業技能培訓制度

山東省提出「技能儲備培訓」的概念，面向城鄉未繼續升學初高中畢業生、建檔立卡貧困勞動力及子女、城鄉低保家庭勞動力、高等院校在校生（含技師學院高級工班、預備技師班和特殊教育院校職業教育類畢業生）等；通過政府購買職業培訓服務的方式，降低企業興辦職業培訓機搆的成本；鼓勵用人單位、第三方評價機搆根據技能人才的工作特點，實行差別化技能評價，提高評價的針對性和精準性。（新銳大眾）

《河北》取消礦山地質環境治理恢復保證金制度

自2019年2月1日起，河北取消礦山地質環境治理恢復保證金制度，礦山企業不再新設保證金專戶，繳存保證金。由礦山企業設立礦山地質環境治理恢復基金賬戶，繳存治理恢復基金。此外，基金由釆礦權人（礦山企業）自主使用，專項用於因礦產資源勘查開釆活動造成的礦區地面塌陷、地裂縫、崩塌、滑坡、泥石流、地形地貌景觀破壞，地下水含水層破壞、地表植被損毀預防和修復治理，以及礦山地質環境監測等（不含土地復墾）。（河北新聞網）

《山東》推進省級預算績效管理 預算績效目標要同步出

據《山東省省級部門單位預算績效管理辦法》顯示，在績效目標管理方面明確，按照「誰申請資金，誰編制目標」原則，省業務主管部門要健全績效目標內部編報機制，組織所屬單位或項目實施單位編制績效目標；一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算中的政策和項目，均需編制績效目標；績效目標應當從預期產出、預期效果和服務對象滿意度等方面，設置績效指標和標準，作為申請預算和項目入庫的前置條件。（大眾日報）

▼山東省青島市。（圖／CFP）