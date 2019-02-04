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春節深澳鐵道踩鐵馬　百元優惠延長至元宵

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▲▼深澳鐵道自行車優惠延長至元宵節，讓民眾春節假期可以來體驗。（圖／記者趙永博攝）

▲深澳鐵道自行車百元優惠延長至元宵節，讓民眾春節假期也可以來體驗。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／新北報導

新北市政府與交通部台灣鐵路局合作，打造深澳觀光新景點「鐵道自行車RailBike」，還推出套裝旅遊行程，將附近鄰近景點串聯，構成綠色旅遊動線，讓深澳鐵道自行車成為北海岸的觀光亮點。在試營運期間，深澳鐵道自行車推出的單程百元優惠，原本至1月底結束，新北市長侯友宜在就職滿月之期，宣布單程百元優惠延長至元宵，且推廣旅遊套票，讓民眾開心體驗綠色旅遊。

侯友宜表示，深澳鐵道自行車是台灣最美麗的支線，廢棄的鐵道經過包裝，成為北海岸的新景點，也讓鐵道特色結合綠能，成為獨具特色的低碳旅遊。

為了推廣低碳、綠能交通動線而串起的北海岸青春山海線，新北市府期盼中央給予相關補助，包括補助購置電動汽機車及充電站設置，加強行駛北海岸及東北角的臺灣好行車輛營運補貼，讓遊客可一路暢遊北海岸。

觀光旅遊局長張其強指出，深澳鐵道自行車不只串接周邊景點，更重要的是觀光節點，透過推廣綠能運具守護市民健康，保護新北自然景致，繁榮在地觀光。

深澳RailBike一次可乘坐2人，以腳踩方式行進，具休閒及綠能特點，不會對大自然造成負擔。民眾搭乘之時，可以感受不同於單純搭乘火車的趣味，並透過創意玩法，看見深澳之美。

至於套裝行程部分，內容包含深澳漁村在地導覽、品味漁村特色餐、船遊秘境、夜釣小卷、各種DIY體驗等，美景、美食一應具全。

▲▼深澳鐵道自行車優惠延長至元宵節，讓民眾春節假期可以來體驗。（圖／記者趙永博攝）

▲▼台鐵局與新北市政府合作，打造深澳鐵道腳踏車的新景點。（圖／記者趙永博攝）

▲▼深澳鐵道自行車優惠延長至元宵節，讓民眾春節假期可以來體驗。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：深澳,鐵道,自行車,侯友宜,觀光局

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