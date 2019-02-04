快訊／新竹明新科大馬路口凌晨氣爆！人孔蓋炸爛飛碎　網驚：晃一下還以為地震

▲新竹縣新豐鄉新興路與康樂路交叉路口，4日凌晨傳出氣爆。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）



社會中心／綜合報導

新竹縣新豐鄉新興路與康樂路交叉路口，4日凌晨（除夕）傳出馬路水溝蓋氣爆事件，只見路口炸出約2X2公尺的坑洞。新竹縣消防人員獲報到場，立即以五用氣體偵測器檢查，發現偵測值為0，沒有瓦斯味及火星，幸好沒有民眾遭受波及，目前已由轄區員警拉起封鎖線。

林姓民眾深夜在「新竹爆料公社」PO文寫道，「剛經過明新科大前就看到一個大洞……他們說是氣爆……真的很誇張……太恐怖了……」，事發當時也有人上網詢問，「有人知道發生什麼事情嗎？西大路消防局剛剛幾乎全部出動了。」

網友看了照片，覺得氣爆現場相當恐怖，凌晨1點PO文，短短1小時已有近1500人關注、轉發，大家紛紛表示，「難怪超大爆炸聲音」、「嚇死人了」、「大龍炮」、「新年到平安無事就好」、「一小時才剛經過」、「回家小心道路安全」、「人孔蓋跟圍體炸爛了！」、「學校前面，還好回家了」、「剛剛經過以為是車禍，想說車子勒，結果看地上一個洞，然後有消防員，完全不知道是怎回事，現在才知道是氣爆」、「明天就會有爆炸影片了」、「剛晃了一下，還以為是地震」、「我剛剛聽到的」。

不少人質疑是否是有民眾丟鞭炮下去，造成氣爆，「媽的嚇死我，我以為是大陸打過來還是外勞放鞭炮，洗澡洗到一半突然一堆怪聲音」、「有可能有人把鞭炮丟進去引發沼氣爆炸」。不過詳細事發原因尚待進一步了解。

▼新竹縣新豐鄉新興路與康樂路交叉路口，4日凌晨傳出氣爆。（圖／翻攝新竹大小事）



