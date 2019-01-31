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影／「仙女棒炸坑」路磚噴飛！　內蒙屁孩濃煙中跑出：媽媽我好怕　

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大陸中心／綜合報導

內蒙古赤峰一名屁孩30日點燃了4支仙女棒，一時興起竟把手中2支仙女棒對準路旁人孔蓋的孔洞數秒後趕緊跑開，不料下水道的沼氣被點燃，瞬間引發爆炸，人孔蓋和周圍路磚被炸得隆起噴飛。屁孩從濃煙中跑上樓梯直叫「媽媽，我好害怕！」大人們也趕緊出來查看情勢。

▲▼「仙女棒炸坑」路磚噴飛！　內蒙屁孩濃煙中跑出：媽媽我好怕 。（圖／翻攝自梨視頻）

▲男童點燃下水道氣體跑開時，腳下的路磚已經隆起 。（圖／翻攝自梨視頻）

影片中的屁孩身穿類似大迷彩的連帽外套，雙手分別拿著2支仙女棒徑直走向人孔蓋。他似乎是知道下水道的氣體有可能被點燃，想看看到底會發生什麼事，便把仙女棒對準人孔蓋孔洞，結果爆炸的規模出乎屁孩的意料之外。

▲▼「仙女棒炸坑」路磚噴飛！　內蒙屁孩濃煙中跑出：媽媽我好怕 。（圖／翻攝自梨視頻）

▲現場頓時濃煙密布。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼「仙女棒炸坑」路磚噴飛！　內蒙屁孩濃煙中跑出：媽媽我好怕 。（圖／翻攝自梨視頻）

▲男童趕緊找媽媽。（圖／翻攝自梨視頻）

不僅「路磚被炸得噴飛空中」，濃密的白煙直往錄下現場的監視錄影器鏡頭撲來，就連人孔蓋都落到3公尺外砸中轎車車頭側邊。還好屁孩及時跑開，沒有被爆炸央及，他丟下手中的仙女棒後趕緊跑上樓梯找母親，大喊著「媽媽，我好害怕！」

▲▼「仙女棒炸坑」路磚噴飛！　內蒙屁孩濃煙中跑出：媽媽我好怕 。（圖／翻攝自梨視頻）

▲洞口的氣體仍冒著白煙。（圖／翻攝自梨視頻）

大人聽見呼救聲後問「孩子在哪裡」、「孩子沒事吧」，紛紛跑出來查看情況，只見以地下道洞口為中心的路磚四散在周圍，停在人孔蓋旁的一輛白色轎車的引擎蓋上也有路磚的碎塊，「咱家車，那個車崩（壞）了，這個車也崩了。」

▲▼「仙女棒炸坑」路磚噴飛！　內蒙屁孩濃煙中跑出：媽媽我好怕 。（圖／翻攝自梨視頻）

▲大人出來檢查自家車。（圖／翻攝自梨視頻）

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關鍵字：內蒙古,屁孩,仙女棒,人孔蓋,爆炸

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