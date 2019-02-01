裸拍女分進搶攻新竹景點　不畏冷風寬衣解帶「警重兵查緝破功」

▲裸拍族再度在新竹各大打卡景點裸拍，作風大膽全點全都露，警方只能加強巡邏防範 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新竹報導

裸拍潮熱度再起！新竹公園、青青草原、17公里海岸風景區、寶山水庫等各大景點，近日內又有多名熟女穿短裙、馬靴，腿開開大獻美腿、薄紗丁字內褲，甚至露出酥胸、屁股，連私處也全都露，之後將照片貼在情色網站論壇討論區；警方除了在熱門景點加強巡邏外別無他法，讓裸拍更加肆無忌憚。

據了解，某知名情色論壇討論區，近日貼出一系列熟女裸拍圖，地點選在去年警方重點查緝的景點中，包括新竹公園、青青草原、17公里海岸風景區、寶山水庫等各大景點，全都是網友打卡熱點，作風依舊相當大膽。

▼裸拍族再度在新竹各大打卡景點裸拍，作風大膽全點全都露，警方只能加強巡邏防範 。（圖／記者陳以昇翻攝）

有熟女在青青草原張開雙臂，正面全裸；17公里海岸風景區，露出渾圓大胸部，下面穿著性感吊帶襪，內褲完全沒穿，不畏冷風往下吹，旁邊還有路人也入鏡，新竹公園裸拍則面對鏡頭穿著黑色薄紗丁字內褲，展現修長白腿；寶山水庫熟女直接大辣辣雙腿開開，三點全露；新竹海之聲，上空展酥胸，小紅丁側露渾圓白皙屁股蛋。

這個裸拍族、自拍族喜歡上傳照片的情色網站採會員制，會員高達數萬人，每天也都會有數百人在線上瀏覽；入會審查嚴格，瀏覽影片、照片更加嚴格，必須要不斷上傳各種自拍、裸拍影照才能獲得積分，累積的積分越高瀏覽限制越少，能看到更火辣的自拍，而且網站多半架設在國外，增加警方查緝困難，讓裸拍風氣更加無所顧忌。

▼裸拍族再度在新竹各大打卡景點裸拍，作風大膽全點全都露，警方只能加強巡邏防範 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）