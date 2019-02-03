小年夜雲嘉南空氣超髒！全台7空品測站「亮紅燈」25處橘色警示

▲台西空品測站已達紅色警示。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

今（3日）小年夜，中南部空氣超髒，根據環保署空氣品質監測網截至目前資料，已有7處達對全民都不健康的紅色警示，25處則達對敏感群群不健康的橘色警示。

環署說明，今天受高壓東移， 風向轉為偏東南風至西南風，西半部清晨及夜間風速偏弱，汙染物易累積，但中南部地區因白天風場偏西南風，擴散條件轉好，有利細懸浮微粒濃度下降，空品可望改善，而東北風影響時，雲嘉南以北風力較強擴散條件佳，高屏地區位於尾流弱風區，汙染物也易累積。

▲目前已有7處達對全民都不健康的紅色警示，25處則達對敏感群群不健康的橘色警示。（圖／環保署提供）

目前紅色警示得有西屯、忠明、崙背、麥寮、台西、新港和新營。橘色警示包括，新莊、板橋、土城、桃園、大園、觀音、湖口、沙鹿、線西、彰化、二林、南投、嘉義、斗六、朴子、安南、台南、橋頭、大寮、林園、楠梓、仁武、前金、復興和金門。

環署提醒，目前雲嘉南地區所有族群應減少在戶外活動，北部、中部、高屏地區、湖口地區、金門地區 敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

環署強調，造成空汙的主要汙染物為會致癌的PM2.5細懸浮微粒易累積，空品測站只要達橘色、紅色警示等級，對敏感族群及全民的健康都會造成一定影響，如有心臟、呼吸道及心血管疾病患者，或是孩童和老年人，建議沒事盡量減少出門和減少體力消耗，如果非得出門務必戴口罩，避免造成身體不適。