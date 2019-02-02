春節連假首日雲林以南空氣差　高屏8測站「紅害」警示

▲春節連假首日雲林以南空氣品質差。（圖／翻攝環保署空氣品質監測網）

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今（2日）天是春節9天連假的第一天，但西半部地區因位於背風面，擴散條件轉差，局部地區細懸浮微粒濃度易上升。根據環保署空氣品質監測網11時的資料顯示，高屏地區橋頭等共8測站達到對所有族群不健康的「紅色警示」等級，另外雲林以南斗六等13測站達到對敏感族群不健康的「橘警提醒」等級。

環保署表示，今天大陸冷氣團減弱，風向轉為偏東風，西半部地區位於背風面，擴散條件轉差，受東風繞行在台灣海峽北部形成渦漩，局部地區細懸浮微粒濃度易上升；西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級，北部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，桃園地區受背風渦漩影響，短時間可能達「橘色提醒」等級；竹苗、中部及雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉空品區局部地區短時間可能達「紅色警示」等級；高屏空品區因風速偏弱，污染易累積，為「紅色警示」等級。

▲春節連假首日高屏空氣品質差。（圖／翻攝環保署空氣品質監測網）

環保署指出，明（3日）天高壓東移，風向轉為偏東南風至西南風，西半部清晨及夜間風速偏弱，污染易累積，中南部地區白天風場偏西南風，擴散條件轉好，有利細懸浮微粒濃度下降；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級，雲嘉南及高屏空品區短時間為「橘色提醒」等級；竹苗及中部空品區為「橘色提醒」等級。

而4日受鋒面通過及東北季風增強影響，北部及東半部短暫陣雨，其他地區局部短暫陣雨。花東空品區為「良好」等級；受東北季風挾帶微量污染物移入影響，北部、竹苗、中部、宜蘭空品區為「普通」等級，中部以北局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級，濃度將視降雨強度而有所變化；雲嘉南以南位於下風處，擴散條件稍差，雲嘉南及高屏空品區以「橘色提醒」等級為主。

環保署呼籲，民眾拜拜祭祖，心誠則靈，請大家在春節期間避免燃燒紙錢、燃香及放煙火、鞭炮等，出遊亦請多搭乘大眾運輸交通工具，減少污染排放，維護好空氣，大家齊努力。空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環保署也提醒，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。