年節打掃想滅蚊子、蟑螂「藥」留心　用殺蟲劑必記「4要」口訣

▲迎接農曆新年，除清潔整頓勤打掃，不少人也會用各種殺蟲劑將藏匿在暗處的蚊子。（示意圖／記者林睿康攝）

記者許展溢／台北報導

迎接農曆新年，居家環境除舊佈新，除了清潔整頓勤打掃，不少人也會用各種殺蟲劑將藏匿在暗處的蚊子、蟑螂掃地出門。環保署提醒，環境衛生用藥，是上市前必須先經過環署化學局許可才能用，呼籲民眾以環境整頓代替環境用藥，才是居家防蟲治本之道。

環署指出，大掃除必要時，可選用取得環署核准字號的殺蟲劑、防蚊掛片或蟑螂藥等環境用藥來防治環境衛生害蟲，把藏匿在暗處的蚊子、蟑螂掃地出門，只是環境衛生用殺蟲劑都是受到環境用藥管理法所管理的環境用藥，在上市前必須先經過環保署化學局許可。

化學局建議，民眾選用時，可依循簡單的安全用環藥「4要」口訣，「1要對症」，防治害蟲必須選擇正確的環境用藥；「2要合法」，認明產品外包裝上有環保署核准的許可證字號，如「環署衛製字」、「環署衛輸字」或「環衛藥防蟲字」；「3要時效」，確認產品外包裝上的製造日期及有效期限，避免買到過期劣藥；「4要識標」，依標示（產品外包裝）正確使用，才能安全又有效。

化學局表示，只要到「環境用藥許可證照查詢系統」，輸入產品名稱或許可證字號，就可查詢所選購的環境用藥是否合法登記，也可從該網頁查詢合法的病媒防治業及環境用藥販賣業。若想要多了解安全用環藥知識，則可到「環境用藥安全使用網站」瀏覽相關訊息。