除夕變天！全台有雨轉涼、低溫15度　一張圖秒懂春節兩波天氣變化

▲氣象局表示，明天除夕全台都有降雨的可能，北部最低溫只有15度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

明（4日）除夕，中央氣象局表示，除夕、初一2天受鋒面及東北季風影響，全台天氣轉為濕涼有雨，北部、東半部地區一大早降雨機率非常高，低溫將降至15至17度，要到初二至初四各地才會回溫，不過初五至初六，又有一波東北季風南下，全台天氣將再度轉濕涼。

氣象局指出，春節連假天氣變化快速，主要是有兩波東北季風的影響，第一波為除夕、初一期間，受到鋒面及東北季風的影響，天氣較為濕涼，除了北部、東半部地區會下雨之外，中南部也可能會有局部下雨的情況。

▲春節連假天氣變化。（圖／中央氣象局提供）

氣象局預報員顏增璽表示，明天鋒面通過，北部及東半部地區高溫只有20度至22度，中南部地區高溫則降到26至28度。北部低溫降至15度，「溫差一口氣降了7度」，其他地區低溫則降至17至19度，溫差近10度。顏增璽說，明天早上北部和東半部地區降雨機率非常高，也最明顯，其他地區有零星短暫降雨的可能，水氣到初一都還是偏高，全台各地同樣都有降雨機會。

氣象局指出，初二至初四的因東北季風減弱，全台各地就會回暖，氣溫將回升到25至26度，但早晚低溫只有17度至19度，外出還是要記得保暖，而東半部地區要留意偶有短暫雨，且回暖了就要注意有霧的情況，尤其往來金馬地區的民眾，更要多加留意航班資訊。氣象局指出，第二波東北季風影響的時間點則預計會落在假期尾聲的初五、初六，北部、東半部會再度轉濕轉涼。