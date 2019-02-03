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採買要快！量販、超市除夕提早關門　「過年營業時間」懶人包

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▲▼過年,年節採買,辦年貨,春節,農曆新年,採購,採買,收銀,消費者,量販店,超市。（圖／記者李毓康攝）

▲過年期間到量販超市購物要注意營業時間，以免撲空。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

因應農曆春節來臨，為讓員工能在除夕夜（2/4）能提早回家團圓，今年各家量販以及超市業者均紛紛提早關門。其中，好市多更於初一（2/5）宣布全台13家分店暫停營業一天。而這也是全年無休的好市多，每年只會有一天不營業的日子。

★好市多今年全台13家分店，於除夕當天調整營業時間為早上10點到下午6點，而隔天初一則暫停營業一天，讓員工能回家跟家人團聚過年。2/6初二後就恢復正常營業時間。

▲▼好市多 。（圖／資料照）

★家樂福於2/4除夕當天只營業至下午5點； 2/5初一則自早上10點開始營業，並依各店正常結束營業時間；而2/6初二後正常營業。

★愛買除夕當天全台各分店只營業到下午6點。而2/5至2/10的營業時間皆為9：00至23：00，但部分店面10：00才開始營業，請依各店公告為主。

★大潤發於除夕當天營業至下午5點，並自初一後就正常營業時間。

★全聯9百多家門市於除夕當天只營業至下午5點，而初一至初三自早上9點開門，且都只營業到下午6點；初四則只營業到下午5點，初五後才會恢復正常營業時間。

▲▼過年,年節採買,零食,年節氣氛,辦年貨,春節,農曆新年,禮盒,送禮,伴手禮。（圖／記者李毓康攝）

★頂好全台門市於過年期間照常營業，部份門市將進行微調並延長營業時間，實際情況請依各門市公告為主。

★美廉社2/4除夕當天營業時間為7：00至19：00；2/5初一則延後一小時開店，營業時間調整為8：00至24：00。2/6初二後正常營業，大部分店家營業時間為7：00至24：00。

★JASONS MARKET PLACE全台門市於新春期間照常營業。 2月4日除夕當天，部分門市依照各百貨營業時間進行調整，實際情況請依各門市公告為主。

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