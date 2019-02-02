馬總統「八年執政」回憶錄搶購一空　 簽書會擠爆…半小時「缺貨」

▲前總統馬英九，2月1日上午10時在台南市議員林燕祝永康區永大路服務處舉行簽書會，受到民眾熱情歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前總統馬英九「八年執政」回憶錄2月2日上午舉行簽書會，提前向大家拜年，農曆豬年馬英九前總統，特地摸彩送造型可愛的「萌萌豬」，加碼合跳海草舞，並親切地和鄉親合影，炒熱會場氣氛，吸引許多爭購回憶錄的民眾擠爆會場。

台南市議員林燕祝服務處，每次農曆年前都會邀請書法家現場揮毫寫春聯，索取民眾踴躍，2日上午8時不到就有人占位置，隊伍自服務處排到永大路三段路口，不少親子檔同往，服務處準備的春聯種類多樣化，因應士農工商不同喜好，方便民眾挑選，另有美女書法家所繪的Q版春聯，也十分搶手，大排長龍耐心等待。

市議員林燕祝向與會民眾拜早年，祝大家「豬年行大運」、諸事大吉，她巧費心思訂製「佩佩豬」橡皮擦，受到大、小朋友歡迎，數百份不消片刻即發送一空，服務處今年另安排了義剪，為民眾打理門面，整復師免費按摩服務則讓人筋骨舒活。

配合新書上市，前總統馬英九專程南下舉辦簽書會，身著輕便運動服，抽出10名幸運兒送上「萌萌豬」，加碼合跳一段海草舞，輕鬆和鄉親互動，當場為購書民眾簽名，3、400本回憶錄只花了約半小時即告「缺貨」，看到台南鄉親熱情反應，讓馬英九顏上有光，簽起名來格外帶勁。

林燕祝先賭為快，推薦回憶錄內容豐富，有助進一步了解馬英九前總統執政理念，相當值得珍藏，據透露2日購書者中有的是企業主管，一口氣買了50本送給員工當新年禮物，購書還能參加摸彩助興，別具意義。

此外，馬英九由國民黨台南市主委謝龍介陪同，前往林燕祝在永大路三段的服務處，有為謝龍介立委補選加持效果。