韓國瑜發紅包小動作摸頭「祝福」　父帶滿月嬰就是要摸一下

▲韓國瑜市長發紅包時，對於小朋友都會「摸頭祝福」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜春節前夕前往廟宇跟民眾互動發紅包，面對小朋友的時候，韓國瑜不但會給市長紅包以外，也特別「摸頭」，每一個都不例外，韓國瑜表示「這是對小朋友祝福，學業順利、身體健康」，就有一名父親特別抱了滿月的兒子前來讓韓市長摸頭，盼兒子能平安長大。

記者觀察韓國瑜市長在發紅包的時候，面對青少年或是小朋友來領紅包的時候，都會刻意的摸一下頭，甚至對於小小孩更是會彎下腰，就是要摸一下頭，怎麼會有這個動作呢？韓國瑜表示：「祝福他們學業進步、身體健康」，就在記者詢問韓國瑜市長的時候，話才剛講完正準備要上車，韓國瑜轉過頭反問記者：「要不要我幫你摸一下」，記者還來不及反應，韓國瑜就把手伸到記者頭上摸一下「祝福」。

▲記者意外獲得韓國瑜「摸頭祝福」 。（圖／記者吳奕靖攝）

其實還真的有人「期望」被市長摸頭，韓國瑜2日上午在內門南海紫竹寺時，有一名蕭姓爸爸還抱了當天滿月的兒子，就是要讓韓國瑜市長摸一下兒子的頭，蕭爸爸表示很開心，希望兒子有了韓國瑜的「摸頭祝福」後，能夠平安長大。

韓國瑜市長摸頭真的有「祝福」嗎？兩岸知名命理專家曼樺老師說表示，因為現在韓國瑜擔任市長，就像是「官」，具有一定的福份，所以摸頭的確可以有「祝福加持」，就像是佛教的灌頂，不過曼樺老師也強調「摸頭祝福」有一些禁忌，像是平輩之間不能摸頭，或是資歷年輕也不能摸長輩的頭，就有失禮、大不敬的意味。

▲這位父親帶2日滿月的小男嬰給韓國瑜市長「摸頭祝福」 。（圖／記者吳奕靖攝）

