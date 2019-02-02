韓國瑜被拱選總統　 周錫瑋：我支持啊！

▲韓國瑜。（資料照／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導



2020總統大選，國民黨不僅有四顆太陽，連高雄市長韓國瑜都被點名，前台北縣長周錫瑋2日表示，「我支持啊！我也支持將來更多的人出來選總統」。

周錫瑋陪同國民黨三重區立委補選參選人鄭世維掃街時，周錫瑋表示，他是代表前立法院長王金平、前新北市長朱立倫、吳敦義與新北市長侯友宜等人，代表國民黨所有的朋友支持鄭世維。

對於黨內的拱韓聲浪，周錫瑋說，「我支持啊！我支持將來更多的人出來選總統，目前為止應該應該還會有其他人要出來選總統，給人民多一點選擇，是國民黨民主最好的表現。」

▲周錫瑋。（資料照／記者李毓康攝）

至於韓國瑜是否適合參選總統？周錫瑋認為，適不適合是選民和人民決定，外界先不要量身訂做一個標準，韓國瑜讓台灣人民看到「不一樣的政治人物」，傳統政治人物無法突破台灣經濟、政治及外交等問題，他們就是用傳統、落伍的想法思考未來。

針對黨內總統初選機制，周錫瑋表示，所有方法都可行，過去認為全民調有操作的空間，又指黨員投票無法充分反映民意，但這不是理由，必須先從外面往裡面看，讓人民決定什麼方法最能支持他們想選的那個人，「國民黨一定要推出人民要的人，才能贏得總統大選。」