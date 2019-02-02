佳芬姐快看！韓國瑜發紅包被親了　2歲童「波」一下：喜歡市長

▲2歲男童親了韓國瑜市長的右臉頰 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜來到大樹鳳山寺參拜發紅包的時候，遇到一名2歲男童，不知道是不是模樣太討喜了，韓國瑜竟然主動跟他要了個「親親」，男童也不拒絕親了他一下，為什麼男童會願意親市長，2歲的他童言童語的說：「喜歡市長」，天真模樣也難怪韓國瑜市長也融化了。

韓國瑜在2日下午來到大樹鳳山寺發紅包，就在開始沒多久以後，這名2歲小男童就走到韓國瑜市長前面，韓國瑜立刻彎下了腰，給了一個紅包，而小男童的母親將男童抱了起來靠近韓國瑜，韓國瑜市長說：「親一下」，這名男童連想都沒想，就親了韓國瑜的右臉頰，親完以後大家都「喔」的一聲，韓國瑜也笑得特別開懷，摸了男童一下頭。

▲2歲男童親了韓國瑜市長的右臉頰，讓市長笑開懷 。（圖／記者吳奕靖攝）

其實這名2歲小男童叫做楷宬，媽媽表示兒子睡前都會喊：「韓國瑜當選」，而且問他韓國瑜是誰，還能回答出「高雄市長」 ，他還真的知道，因為媽媽立刻當場考起兒子「韓國瑜是誰」，2歲楷宬回答：「高雄市長」，還講出了「當選」等字眼，而且他還知道自己親了韓國瑜市長，記者也問楷宬說：「為何要親市長」，童言童語的他就說：「喜歡市長」。

不過2歲的愷宬可能更喜歡韓國瑜市長的紅包，就在訪問的過程當中，立刻將紅包打開來，還把黏在裡頭的十元硬幣給拆開來，把硬幣緊緊握在手上，天真的模樣也難怪會融化市長的心，讓2歲男童「波」一下。