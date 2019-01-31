旅客違規攜帶肉品數量大幅下降　農委會公布3大關鍵

▲陳吉仲表示，近來違規攜帶肉類品件數明顯減少，主要是有3大原因。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農曆春節9天假期將到來，農委會主委陳吉仲今（31日）表示，為防範非洲豬瘟，這段期間會加派人力加強邊境檢查，近來陸客違規攜帶肉類品到台灣件數也明顯減少，主要是有3大原因，包括強力宣導、及遭查獲罰20萬等政策功勞。

陳吉仲表示，為了加強防疫，及確保春節期間運作機制正常，年假同仁不休息，上週已做好人力上調配，尤其這段期間桃園國際機場將會湧入大批旅客，預計會從防檢局各分局調派人力前往支援，同時也會想出獎勵辦法，謝謝他們接下來這段期間的辛苦。

陳吉仲指出，根據統計，目前陸客來台的人次雖然沒減少，但攜帶肉品的數量有下降，主要有3大關鍵，包括去年12月18日非洲豬瘟罰款提高到至少20萬元，今年1月25日規定遭罰沒當場繳清的外籍旅客直接拒絕入境，及國內有具體執行防疫工作，最後是大陸收到防疫訊息，有採取一些相關措施， 造成件數減少。

陳吉仲說，前2天到小港、松山機場了解防疫狀況，目前小港機場手提行李都以人工檢查，出境旅客現在在各航空公司也都能看到宣導，以陸配為例，如果這次回大陸，再回來台灣就都會知道不能攜帶肉品。

另外，農委會希望廚餘養豬戶轉型改用飼料，或「廚餘再利用檢核資格」，今天是申請的最後一天， 陳吉仲說，今天下午將再次召開非洲豬瘟會議，會後預計4點半將舉行記者會對外說明，春節防疫外，廚餘養豬戶轉飼料或申請合格使用數量等確切數字也都會一併公布。