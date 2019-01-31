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100%防非洲豬瘟！桃機2日啟用16部X光機　增565人查驗手提行李

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▲出國旅遊,桃園機場,行李,機場入境檢查。（圖／記者陳涵茵攝）

▲出國旅遊,桃園機場,行李,機場入境檢查。（圖／記者陳涵茵攝）

記者許展溢／台北報導

農委會今（31日）下午召開非洲豬瘟跨部會會議，會後農委會副主委黃金城表示，春節假期將到，桃園國際機場將湧入大批旅客，預估最高峰每小時約2400人境，今天晚上前將會完成裝設16部X光機，2月2日正式啟用，落實可以百分百查驗手提行李，也就是在高峰時刻，可以檢疫4000人次，這段時間各部會也將增派共565人支援查緝。

黃金城表示，針對來自高風險疫區旅客（大陸、香港和澳門）入境台灣桃機， 要100%查驗手提行李，目前已準備就緒，將會在第一、二航廈增加16部Ｘ光機，預計今天晚上前會安裝完畢，明天進行勘查實際走過一次動線，如果沒有任何障礙或問題，後天2月2日就會開始執行，另外，小港機場都是用人工方式檢驗，預計3月8日會安裝2部X光機。

黃金城說，預估春節桃園機場入境人數每小時會達2400人，16部X光機裝設後，在最高峰時段可以一次檢查到 4000千人。黃金城強調，這足夠讓旅客平順入境，不會有問題，春節加強使用人力查緝部分，黃金城表示，各單位支援人數統計已確定，農委會將增派239人、財政部30人、內政部240人 海委會33人和交通部23人，總共 565人。

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關鍵字：非洲豬瘟,防疫,X光機,桃園國際機場,農委會,黃金城

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