時力黨主席邱顯智呼聲高　奪決策委員第一高票

▲邱顯智。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



政治中心／綜合報導

時代力量前黨主席黃國昌「卸下黨務」至今，第2屆決策委員選舉結果已於1日出爐，先前被看好的現任立委林昶佐、洪慈庸都在前15高票名單內，而新竹市黨部主委邱顯智則拿下第一高票，成為新任黨主席的熱門人選。

黃國昌辭去黨主席後，時代力量1月中完成黨員大會，取消由主席團推舉執行黨主席的制度，依照新黨章，將先舉辦第2屆決策委員選舉，由黨員直選選出15位決策委員，再召開決策委員會，以互推方式決定黨主席。

時代力量2日宣布決策委員選舉結果，共選出15位決策委員，3位候補決策委員，依得票數高低排列18位決策委員，依序是邱顯智、林昶佐、洪慈庸、柯一正、林于凱、高潞．以用、陳惠敏、李柏毅、陳薇仲、林亮君、陳志明、曾玟學、徐永明、林易瑩、蕭新晟、曾威凱、李少彣、吳韋達。

其中林昶佐曾點名的黨主席人選邱顯智，以第一高票當選決策委員，成為呼聲最高的黨主席人選，而林昶佐日前雖表示沒有意願角逐黨主席，還是拿下第二高票。另外，導演柯一正為林昶佐點名的另一黨主席人選，也在決策委員選舉中拿下第四高票。

時代力量第2屆決策委員選舉投票人數共有1167人、投票率48.22％，黨主席選舉則將在11日舉行，屆時會召開決策委員會第一次會議，由15位決策委員互相推舉選出黨主席。