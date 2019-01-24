黃國昌要交棒　時力黨主席選舉改在農曆年後

▲時代力量立委黃國昌。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／台北報導

時代力量黨主席黃國昌日前表示要「卸下黨務」。原根據黨內規劃，將在2月1日由決策委員會互推決定接任人選，但今則指出，為求選舉公平嚴謹，黨主席選舉時程將改在農曆年後，於2月11日召開決策委員會，選舉黨主席。

時代力量1月中完成黨員大會，取消已運作兩屆的由主席團推舉執行黨主席的制度。面對黃國昌辭去黨主席，依照新黨章，將先舉辦第二屆的決策委員選舉，由黨員直選選出15位決策委員，再召開決策委員會，以互推方式決定黨主席。

時代力量指出，因收到決策委員選舉候選人投訴，認為依登記順序編號制度未於登記公告上事先告知，有爭議及不公平，在徵詢候選人意見後，決議重新抽籤號次，延長競選期間到30日，投票則順延為31日到2月1日，故黨主席推選也往後延至2月11日。

建黨3年的時代力量，過去二屆採主席團制度，由黨員投票選出7名主席團成員，由這7人推選出一位「執行黨主席」。今年因應《政黨法》修法要求政黨完成法人化程序，時代力量也應內政部要求修正黨章，經黨員大會決議後，取消主席團制度，改透過直選方式選出15名決策委員，由15人的決策委員會透過互推的方式，共同推出1位黨主席。

時代力量第二屆決策委員選舉相關時程與號次異動如下：

1/13（日）：發布選舉辦法及選舉公告

1/14（一）- 1/20（日）：受理候選人登記開始及截止

1/21（一）：公布「候選人公告」

1/21（一） - 1/29（二）23:59止：為黨員提問時間，黨員可至網站上對候選人提問

1/21（一） - 1/30（三）23:59止：為候選人回應時間，候選人可於網站上對黨員提出之問題進行回應

1/31（四）00:01 - 2/1（五）23:59止：發出投票單與投票

2/2（六）00:01：官網自動顯示票數統計結果

2/11（一）：召開決策委員會，選舉黨主席