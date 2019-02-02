過年小心「熱量魔王」年糕、豬腳　10顆水餃＝1碗飯澱粉量

▲滷豬腳示意圖。（圖／取自免費圖庫Flickr／kyoko）

記者丘秝榕／採訪報導

過年期間常見的食物裡，不只炸物、肥肉這種一看就知道熱量爆表的食物，其實還有些「熱量魔王」，包括水餃、年糕、豬腳就是前三名。前國泰醫院營養師許瓊月指出，其實吃10顆水餃就幾乎等於吃一碗飯的澱粉，且聚餐經常會讓人「忘記喝水」，這就足以讓代謝毒素、熱量的循環功能「通通塞車」。

許瓊月指出，其實水餃並不是不健康，只是裏頭有菜有肉，有些水餃為求口感多汁，肉品還會選用脂肪較多的部位，再加上水餃皮充滿精緻澱粉，一不小心就10顆下肚，除了吃下餡料中的油脂，還很容易使澱粉攝取量暴增。

▲水餃精緻澱粉含量高．千萬別吃多。（圖／取自免費圖庫Flickr／Mico美食小魔女）

除了水餃之外，年糕熱量也相當高，只要吃一、兩小塊，就能抵掉一碗飯的熱量。許瓊月表示，年糕充滿「精緻澱粉」，一塊巴掌大小的年糕（約500公克），假設分給一家五口，1人吃100公克左右，大概就是等於一碗白飯的熱量（280卡），若再加上裹粉、蛋液油炸過後，就會「進化」成高油、高糖的食物，千萬要注意不要吃太多。

▲年糕也是熱量大戶。（圖／取自免費圖庫Flickr／懶 不辣）

團圓飯桌上也常出現烘肉、滷豬腳之類的年菜，除了長輩常說「富有膠原蛋白之外」，也有滿滿的飽和脂肪。許瓊月表示，一大鍋烘肉加上筍絲長時間燉煮，雖然蹄膀富含膠原蛋白，但在皮與肉之間的肥油，就是「飽和脂肪」，很容易堵塞人體內的血管，進而引發心血管疾病；因此，在吃滷豬腳的時候，建議多選擇瘦肉部分，並搭配筍絲、蔬菜，讓身體能均衡攝取纖維，幫助消化代謝。

▲前國泰醫院營養師許瓊月。（圖／許瓊月提供）

許瓊月提醒，聚會時，常常因為「太高興」，大喝飲料、茶類，這樣容易使血液濃稠，增加高血壓、高血脂風險，所以一定要喝水。可用「體重乘以30」這項公式，得出一天中「合格的水量攝取cc數」；舉例來說，50公斤的人一天要喝1500cc的白開水才算足夠，好以水份幫助代謝體內廢棄物，維持身體健康。

如果在放假期間「連吃7天」很容易會攝取過量食物，許瓊月建議，過年前後一週可稍微減少進食飯量，幫助身體「為過年做準備」，上餐桌時多選擇長年菜、蘿蔔、蘋果、橘子等，進食過程中把速度放慢，都可以幫助減少「爆吃」的可能性。